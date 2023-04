I protagonisti del NXT Station Festival 2023

Share

Dopo il successo della scorsa stagione, con oltre 100 mila presenze, 148 giorni di eventi e una programmazione invernale altrettanto ricca di attività e partecipazione, NXT Station Festival è pronto a tornare con un nuovo ricchissimo calendario, che sarà annunciato nei prossimi giorni.

NXT Station Festival sarà, anche nel 2023, intrattenimento, cultura, gusto e musica. Un accentratore di energie e proposte che dal 29 aprile al 29 settembre animeranno il centro di Bergamo. In programma circa 42 concerti, ogni venerdì e sabato, con gli artisti e le band della migliore scena musicale italiana. Tra di loro sono già stati annunciati alcuni dei protagonisti della scorsa edizione del Festival di Sanremo come Olly (17 giugno), Mara Sattei (14 luglio) e Rosa Chemical (29 luglio). Il 2 giugno arriva a Bergamo uno dei simboli della scena Indie romana come Galeffi, mentre il 24 giugno ad accendere il palco di NXT Station sarà un protagonista indiscusso del panorama rap italiano come Carl Brave (evento in collaborazione con Shining Production).

NXT Station Festival continuerà ad essere sinonimo di una proposta musicale ricca e variegata anche in questa edizione. La collaborazione con Bergamo Reggae porterà in Piazzale Alpini due grandi artisti della musica in levare, mentre con Clamore e con il Primo Maggio di Bergamo sarà dato ampio spazio alla scena musicale nostrana, non certo priva di nomi capaci di raccogliere sempre più consensi in tutta Italia.

Biglietti e abbonamento

Come nella passata edizione, l’ingresso ai concerti prevederà la formula a biglietto o la formula H20, ovvero con ingresso gratuito entro le ore 20.00, a pagamento dopo l’orario indicato. Per la prima volta, inoltre, la proposta di NXT Station Festival prevede la possibilità di acquistare anticipatamente un abbonamento per tutta la stagione musicale. Una possibilità limitata ai primi cento che sapranno cogliere l’occasione di un abbonamento a 80 euro per 40 concerti, l’equivalente di 2 euro a concerto. Un abbonamento nominale, pensato per gli amanti della musica dal vivo, capaci di approfittare di questa opportunità ancora prima di conoscere il calendario completo di NXT Station Festival 2023.

Le sottoscrizioni all’abbonamento saranno attivate nei prossimi giorni per un periodo limitato.

Giorni e orari

Da aprile a giugno l’area di NXT Station sarà aperta ogni giorno, dal lunedì a domenica, dalle 11 alle 23, con servizio di pranzo e cena garantito. Il venerdì e sabato l’orario di apertura si estende fino a 00.30.

Sempre presente sarà il bar, che supporterà ogni attività proposta nei cinque mesi di programmazione di NXT Station Festival, così come il ristorante, fiore all’occhiello dell’offerta gastronomica della manifestazione di Piazzale degli Alpini, aperto a pranzo e cena e accessibile, liberamente, anche durante i concerti.

L’ingresso all’area sarà sempre libero e gratuito, mentre quello agli eventi potrà essere libero o a pagamento, secondo la tipologia di evento proposto. Durante gli spettacoli, in ogni caso, sarà possibile accedere al ristorante previa prenotazione.

NXT Station Festival 2023 aprirà ufficialmente la sua stagione il 29 aprile, terminando la programmazione il 29 settembre 2023.

