Paolo Calabresi in scena al Teatro Carcano

Nella sezione Note del martedì, in scena presso il Teatro Carcano di Milano martedì 11 aprile 2023 Lolita, spettacolo a una voce, quella di Paolo Calabresi, con l’accompagnamento musicale dal vivo a cura di Margot Trotta.

Lolita è il più noto romanzo di Vladimir Nabokov, pubblicato per la prima volta nel 1955 e subito elevato a classico. La sua celebre riduzione cinematografica per la regia di Stanley Kubrick ha contribuito a imprimere nell’immaginario mondiale l’immagine della piccola e maliziosa Dolores Haze, detta Lolita, relegando il protagonista maschile a un ruolo marginale che non gli rende giustizia.

Paolo Calabresi affronta la lettura di ampi stralci del romanzo insistendo sulla vicenda personale di Humbert Humbert, dal racconto della sua prima giovinezza fino all’omicidio del suo rivale e alter ego, l’odioso Claire Quilty.

La storia di Humbert il pedofilo, l’uomo dedito a mille sotterfugi per impadronirsi del corpo e della mente di Lolita, riemerge come diario di una redenzione impossibile, tra automobili, tristi motel, dolciumi e canzonette.

PAOLO CALABRESI

Nel 1990 si diploma alla Scuola di Teatro diretta da Giorgio Strehler. In teatro è stato diretto dai più grandi registi teatrali italiani tra cui Giorgio Strehler, Luca Ronconi, Massimo Castri e Mario Missiroli.

Dal 1991 a oggi ha fatto più di quaranta spettacoli teatrali, lavorando in spettacoli di rilievo internazionale, come Arlecchino servitore di due padroni del piccolo Teatro di Milano (1991-1997) e Sogno di una notte di mezza estate per il Teatro di Düsseldorf al Festival di Berlino (1998).

Nel 1995 viene diretto da Roger Young nel film tv Moses, con Ben Kingsley. Recita accanto a Jamie Lee Curtis e Alan Bates ne Il dono di Nicholas (1998), diretto da Robert Markowitz.

Nel 1999, ha un piccolo ruolo ne Il talento di Mr.Ripley (1999) di Anthony Minghella. Ruoli più consistenti lo aspettano ne Il furto del tesoro (2000) di Alberto Sironi, nella serie Maigret (l’Ombra cinese e La trappola) (2004), nei quali interpreta il giudice Comeliaeu, e nel film tv Don Bosco (2004). Nelle tre serie del telefilm cult Boris (2007-2009), veste i panni di Augusto Biascica.

Nel 2007 è diretto da Roberto Faenza ne I Viceré (2007) e da Davide Marengo in Notturno Bus. Recita accanto a Sergio Castellitto in Tris di donne & abiti nuziali (2009) di Vincenzo Terracciano.

In parallelo al lavoro di attore per il Cinema e la Tv svolge l’anomala attività di trasformista. Nel 2000 si finge Nicolas Cage per entrare a vedere una partita di calcio e da quel giorno inizia la sua storia televisiva nel segno del trasformismo e delle incursioni. Tra il 2001 e il 2008 impersona circa 30 personaggi diversi, tutti realmente esistenti, in situazioni reali e all’insaputa di tutti.

Gran parte di queste trasformazioni sono inserite in un programma de LA 7 del 2008, Italian Job, di cui è anche ideatore e autore, e successivamente dal 2009 a Le Iene, di cui è attualmente un inviato sui generis. Nel 2010 ritorna in teatro con lo spettacolo Dona Flor e i suoi due mariti, liberamente tratto dal romanzo omonimo di Jorge Amado, con Caterina Murino e Pietro Sermonti, che verrà ripreso anche nella stagione successiva. Nel 2010 è in Boris – il film di Ciarrapico-Torre-Vendruscolo.

Nel 2011 gira con Daniele Vicari Diaz – don’t clean up this blood di Daniele Vicari e con Davide Marengo Breve storia di lunghi tradimenti. Sempre nel 2011 diventa uno dei protagonisti della serie Distretto di Polizia su canale 5 e della serie Il Restauratore su Rai 1. Nel 2012 alterna la sua attività tra il piccolo schermo (L’ultimo Papa Re regia di L. Manfredi, Benvenuti a tavola 2 regia di Lucio Pellegrini e Il commissario regia di Graziano Diana, dove interpreta il ruolo dell’anarchico Pinelli) e il grande schermo (Una famiglia perfetta regia di Paolo Genovese, Fiabeschi torna a casa regia di Maxmilian Mazzotta e Niente può fermarci regia di Luigi Cecinelli). Nel 2013 lo ritroviamo a teatro con il musical The Full Monty diretto da Massimo Piparo e sempre nello stesso anno gira due film per il cinema – Smetto quando voglio opera prima di Sidney Sibilia e Ti ricordi di me di R. Ravello- inoltre ritorna sul set della fortunata serie tv Il restauratore 2.

Nel 2014 è a teatro con lo spettacolo Nuda Proprietà per la regia di Emanuela Giordano con Lella Costa e riprenderà la tournée anche per la stagione 2014-2015. Nello stesso anno continua ad alternare la sua attività tra il piccolo schermo (Zio Gianni regia di S. Sibilia, Sicilia Connection regia di L. Pellegrini) e il grande schermo (Tutto molto bello, regia di P. Ruffini, Un Natale stupefacente regia di V. De Biasi). Sempre nel 2015 torna a teatro con lo spettacolo Nudi e Crudi di Alan Bennet per la regia di Serena Sinigaglia che sarà ripreso per le due stagioni successive. Nel 2016 è chiamato da Giuseppe Tornatore per il ruolo di Ottavio nel film La Corrispondenza e sempre nello stesso anno è il protagonista della commedia Se mi lasci non vale accanto a Vincenzo Salemme.

Nel 2017 è impegnato nel cinema con le riprese della Trilogia Smetto quando Voglio sempre per la regia di Sibilia, con il film di Luca Lucini Nemiche per la pelle al fianco di Margherita Buy e Claudia Gerini e sempre con Lucini nel film Come diventare grandi nonostante i genitori. In tv è uno dei protagonisti della serie Immaturi per Canale 5 e della piccola perla per Rai 3 Linea Verticale per la regia di Mattia Torre con Valerio Mastandrea.

Nonostante i molteplici impegni attoriali continua ad essere un inviato delle Iene e a condurre la trasmissione in prima serata su Italia 1. Ha da poco finito le riprese del film Palloncini per la regia di Laura Chiossone con Anna Foglietta e continua il suo impegno teatrale portando in tournée Qui e ora per la regia di Mattia Torre.

Margot Trotta, nata a Rimini nel 2002, ha studiato canto con la Maestra Sophie Rossini e ha conseguito il Diploma di Scuola superiore nel 2021. Le sue prime esperienze lavorative sono come assistente di produzione per la prestigiosa ProMusic Italia.

Dal 2017 ad oggi, con Duoacustico (con il chitarrista Manuel Setti) e con il suo gruppo musicale, è protagonista di numerosi concerti come voce solista e come corista. Nel 2021, con il suo gruppo, partecipa a Festivaldeigiovani di Gaeta, la più grande piazza di incontro, confronto, formazione e valorizzazione del talento per centinaia di giovani ogni anno.

SCHEDA SPETTACOLO

LOLITA Reading & Music

in scena Paolo Calabresi

spettacolo a una voce e accompagnamento musicale tratto dal romanzo “Lolita” di Vladimir Nabokov

voce narrante Paolo Calabresi

musica Margot Trotta

drammaturgia Giuseppe Zironi

produzione e distribuzione Reggio Iniziative Culturali

