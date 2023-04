Da oggi il pre-save dell’album di Giovanni Truppi

Share

Da oggi sono attivi il pre-save e il pre-order di Infinite possibilità per esseri finiti, il nuovo album di Giovanni Truppi in uscita venerdì 28 aprile in vinile, cd e digitale per Virgin Music LAS/Universal Music Italia.

Il vinile è disponibile in pre-order sullo shop di Universal in tiratura limitata contenente la stampa di una tra cinque illustrazioni realizzate da Aldo Giannotti, autografata da Truppi e dall’artista stesso.

Qui il link a pre-save e pre-order: https://truppi.lnk.to/IPPEF

Aldo Giannotti ha concepito anche l’idea della copertina dell’album: un’opera partecipativa creata direttamente dal pubblico e dall’artista al MAMbo di Bologna. Un’opera d’arte in divenire che ha racchiuso e abbracciato le tracce di tante vite e tante storie, per poi trasformarsi nella cover di un disco che proprio della vita e delle sue storie si nutre.

Infinite possibilità per esseri finiti infatti è una storia autobiografica e universale che riesce a raccontare il mondo con drammaticità e (auto)ironia, che guarda dritto negli occhi il nostro presente e cerca di trovare il modo più giusto di interpretarlo ogni giorno.

Un disco urbano, ambientato in una precisa dimensione temporale, che percorre la strada da Centocelle a Bologna calandosi nei quartieri di cui parla e in cui vive, che diventano parte essenziale della narrazione attraverso registrazioni ambientali, soundscape e field recording che fanno da trait d’union a un mix di generi e suoni, in cui l’incertezza e la frammentazione interiore si fanno vero e proprio linguaggio e cifra stilistica.

Prodotto da Marco Buccelli e Niccolò Contessa, il disco è composto da diciotto tracce: Intro, Centocelle, La felicità, Donut I, Moondrone, Burger King, Alcune considerazioni, Amarsi come i cani, Le persone e le cose, Donut VI, Amico, Donut XVII, Infinite possibilità, Temporale, L’uomo buono muore, Donut XV, Camminando per via Indipendenza un sabato sera ascoltando la nuova canzone dei fratelli Eno e Fine.

Il frutto del talento e del lavoro costante di un artista senza compromessi e in continua evoluzione, capace di andare sempre oltre i limiti, gli schemi e le definizioni, sfidando se stesso e il suo pubblico.

Parte oggi inoltre lo speciale tour organizzato da Ponderosa Music & Art in cui Giovanni Truppi presenta il nuovo album in anteprima. Uno spettacolo unico che vedrà l’artista napoletano affiancato da Marco Buccelli e in dialogo con il raffinato teatro d’ombre di Unterwasser, in un sorprendente connubio tra immagine e suono.

Le date in programma sono oggi 5 aprile al District 272 a Milano e poi il 6 a Il Garibaldi a Prato, il 13 al Teatro Garybaldi a Settimo Torinese – TO (SOLD OUT), il 14 al TPO a Bologna, il 15 al Teatro Acacia di Napoli e il 16 allo Spazio Rossellini a Roma(SOLD OUT).

Prevendite disponibili su https://ponderosa.it/artist/giovanni-truppi/

Progetto di copertina e contenuto visivo: Aldo Giannotti

Immagine di copertina realizzata al museo MAMbo, Bologna, il 4 marzo 2023

Impaginato: Valerio Bulla

BIO

Giovanni Truppi si forma musicalmente al pianoforte per poi passare anche alla chitarra e al canto. Il suo primo disco è C’è un me dentro di me (2010). Seguono Il mondo è come te lo metti in testa (2013), GIOVANNI TRUPPI (2015), la raccolta Solopiano (2017), Poesia e civiltà (2019), indicato tra i migliori dischi dell’anno dai principali media italiani e francesi, e 5 (2020), un Ep che raccoglie collaborazioni con Calcutta, Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista, Niccolò Fabi e Dario Brunori accompagnato da un libro di storie a fumetti edito da Coconino Press. Magnetico performer, oltre alla chitarra in concerto utilizza un pianoforte di sua ideazione ottenuto modificando un piano verticale: uno strumento di dimensioni inferiori allo standard, smontabile, ed elettrificato tramite una serie di pick-up che gli permettono di amplificarlo. Nel 2021 scrive il suo primo libro, L’avventura (La Nave di Teseo), accompagnato dalla pubblicazione di una nuova canzone che ne porta lo stesso titolo. Il libro è il diario di più di un mese di viaggio lungo il perimetro costiero italiano. A febbraio 2022 partecipa al 72esimo Festival di Sanremo con Tuo padre, mia madre, Lucia, e nella serata delle cover si esibisce con Vinicio Capossela e Mauro Pagani con Nella mia ora di libertà di Fabrizio De André, poi incisa in studio e pubblicata il 25 marzo 2022. Alla vigilia della sua partecipazione al Festival di Sanremo vince “Il Premio Lunezia per Sanremo 2022″ e la Targa MEI Artista Indipendente di Sanremo 2022”. Il 4 febbraio esce Tutto L’universo, l’antologia che racchiude la sua essenza artistica e i suoi primi dieci anni di carriera, la cui edizione in doppio vinile contiene anche una speciale conversazione con Andrea Colamedici di Tlon sui temi delle canzoni. Il 17 giugno esce Alcune Considerazioni, primo brano prodotto da Marco Buccelli e Niccolò Contessa. Il 20 luglio è online la piattaforma Infinite Possibilità, frutto di un altro sodalizio artistico che Truppi ha stretto in questa nuova fase creativa: quello con l’artista visivo Aldo Giannotti.

La piattaforma, il cui nome anticipa parzialmente il titolo del nuovo disco, è una mappa digitale in cui il pubblico è accompagnato alla scoperta di questo nuovo percorso. Il 30 settembre esce il brano La felicità accompagnato da un video di Aldo Giannotti. Il 31 marzo esce Moondrone, ultima canzone che anticipa Infinite possibilità per esseri finiti, il nuovo album in uscita il 28 aprile che è presentato in anteprima in un omonimo tour in cui la musica dialogherà con il raffinato teatro d’ombre di Unterwasser.