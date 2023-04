Lazza fuori oggi il videoclip di Zonda

Share

A pochi giorni dalla release del nuovo singolo di Lazza, ZONDA (Island Records), su YouTube arriva ora l’adrenalinico videoclip.

Le liriche nude e crude e il flow spedito del brano – che in poche ore ha già macinato chilometri e stream – si intrecciano perfettamente con le immagini urban che dominano il videoclip diretto da Late Milk, pezzo da novanta della regia dei video rap più iconici della scena italiana.

LAZZA, boss assoluto del corto, si rivela al comando di un’ipertecnologica car factory dove le macchine vengono modificate e riverniciate per essere pronte a sfrecciare per le strade di notte, in una nuova lucente veste.

Nel finale, a condividere la scena con l’artista del roster Me Next, i super producer 808 Melo e NKO che hanno firmato il beat ad altissima velocità di ZONDA.

Quelli che stanno per arrivare saranno mesi al fulmicotone per LAZZA, impegnato nella nuova avventura live (prodotta da Vivo Concerti e Next Show) del LAZZA OUVER-TOUR -in programma dal 13 aprile nei principali palasport e all’Arena di Verona, e già sold out– e del LAZZA OUVERTOUR SUMMER 2023, da giugno sui palchi delle arene e dei festival più importanti della calda stagione.



CALENDARIO LAZZA OUVER-TOUR

Giovedì 13 aprile 2023 | Vigevano (PV) @ Palazzetto dello Sport – DATA ZERO

Mercoledì 19 aprile 2023 | Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 22 aprile 2023 | Milano @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Martedì 25 aprile 2023 | Verona @ Arena di Verona – SOLD OUT

Giovedì 27 aprile 2023 | Torino @ Pala Alpitour – SOLD OUT

Sabato 29 aprile 2023 | Milano @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 30 aprile 2023 | Milano @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Mercoledì 03 maggio 2023 | Napoli @ Palapartenope – SOLD OUT

Sabato 06 maggio 2023 | Bologna @ Unipol Arena – SOLD OUT

CALENDARIO LAZZA OUVERTOUR SUMMER 2023

Sabato 24 giugno 2023 | Bellinzona – Castle On Air

Venerdì 30 giugno 2023| Codroipo (UD) – Villa Manin Estate 2023

Sabato 01 luglio 2023 | Marostica (VI) @Marostica Summer Festival

Lunedì 03 luglio 2023 | Roma – Rock in Roma

Mercoledì 05 luglio 2023| Parma – Parco Cittadella Musica

Venerdì 07 luglio 2023 | Alba (CN) – Collisioni

Domenica 09 luglio 2023 | Ferrara – Summer Vibez

Mercoledì 12 luglio 2023 | Palermo – Green Pop Festival

Venerdì 14 luglio 2023 | Catania – Wave Summer Music

Domenica 16 luglio 2023 | L’Aquila – Pinewood Festival

Martedì 18 luglio 2023 | Matera – Sonic Park Matera

Venerdì 21 luglio 2023 | Rimini – Mamacita Summer Festival

Giovedì 03 agosto | Lanciano (CH) – Costa dei Trabocchi Fest

Domenica 06 agosto 2023 | Gallipoli (LE) – Sottosopra Festival

Martedì 08 agosto 2023| Baia Domizia (CE) – Arena dei Pini

Sabato 12 agosto 2023 | Olbia – Red Valley Festival

Domenica 27 agosto 2023 | San Benedetto del Tronto (AP) – San. B Sound

Venerdì 08 settembre 2023 | Milano – Ippodromo Snai San Siro

Domenica 10 settembre 2023 | Firenze – Decibel Open Air 2023