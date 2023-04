Ernia annuncia il tour estivo

Share

Decine di migliaia di biglietti venduti, sold out a Milano, Roma e Napoli, riscontri entusiasti da parte di pubblico e critica: il primo tour nei palazzetti di Ernia è stato un trionfo. Terminata la parentesi invernale, l’artista si prepara a tornare sul palco con un tour estivo che lo porterà letteralmente in tutta Italia: quindici date da nord a sud, che toccheranno le principali arene all’aperto e i festival più amati. Si parte il 3 giugno dall’ormai storico Nameless di Annone di Brianza (LC), per poi toccare, Firenze, Genova, Palermo, Catania, Senigallia, Caserta e Monfalcone, solo per citare alcune delle città coinvolte. Le prevendite del TUTTI HANNO PAURA SUMMER TOUR saranno disponibili in tutti i circuiti autorizzati a partire da oggi mercoledì 5 aprile alle ore 14.00.

Nell’attesa di rivederlo dal vivo, Ernia annuncia sui social un’altra novità: il remix di Il mio nome, uno dei brani più amati estratti da Io non ho paura (album certificato disco di platino) disponibile dal 7 aprile. La nuova versione del brano, in cui Ernia omaggia la tradizione del rap dei primi anni 2000 con un perfetto mix tra strofe senza compromessi e ritornello dalla melodia indimenticabile, è impreziosita da un’ospite speciale: Mara Sattei, cantautrice dalla grande trasversalità, tra le più in vista degli ultimi anni e reduce dal successo della sua partecipazione a Sanremo 2023 (il suo brano in gara, Duemilaminuti, è stato certificato disco d’oro).

TUTTI HANNO PAURA SUMMER TOUR – LE DATE:

3 GIUGNO ANNONE DI BRIANZA (LC), NAMELESS FESTIVAL

2 LUGLIO BERGAMO, LAZZARETTO

7 LUGLIO ALBA (CN), COLLISIONI FESTIVAL

13 LUGLIO CAORLE (VE), SUONICA FESTIVAL

14 LUGLIO FIRENZE, VIPER SUMMER FESTIVAL

15 LUGLIO FERRARA, SUMMER VIBEZ

19 LUGLIO GENOVA, LIVE IN GENOVA FESTIVAL

20 LUGLIO ORVIETO, ORVIETO SOUND FESTIVAL

22 LUGLIO PALERMO, CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA

23 LUGLIO CATANIA, VILLA BELLINI – SOTTO IL VULCANO FEST

29 LUGLIO SENIGALLIA (AN), MAMAMIA FESTIVAL

31 LUGLIO CASERTA, BELVEDERE DI SAN LEUCIO

11 AGOSTO ASCOLI PICENO, ASCOLI SUMMER FESTIVAL

20 AGOSTO MONFALCONE (GO), GENERATION YOUNG FESTIVAL

21 AGOSTO BRESCIA, FESTA DI RADIO ONDA D’URTO