Esce venerdì il nuovo singolo di Mecna

MECNA, una delle voci più originali e importanti della scena rap italiana, ha annunciato l’uscita del suo nuovo album (l’ottavo della sua carriera) “Stupido Amore” venerdì 5 maggio via Virgin Records/Universal Music Italia anticipato da MILLE VOCI (feat. DRAST) in radio da venerdì 7 aprile.



“Con DRAST avevo già collaborato nel brano Neverland all’interno dell’album omonimo con Sick Luke – dice MECNA di MILLE VOCI – Mi ha mandato questo pezzo di cui mi sono subito innamorato e da lì è nata la collaborazione. Mille Voci parla di orgoglio e frasi non dette, della difficoltà di esprimersi e della paura di dirsi addio.”



E sull’album Supido Amore in uscita il prossimo 5 maggio aggiunge “Credo sia uno dei miei album più maturi. Ci ho lavorato per la prima volta con tutta la band che da qualche anno mi accompagna anche nei live. Nei testi c’è l’amore in tutte le sue forme, ma più che parlare di amore lo uso per parlare di vita, esperienze, frustrazioni e anche di morte. L’espressione Stupido Amore racchiude il dualismo di qualcosa che ti fa bene ma che a volte puoi anche maledire.”



La bellissima cover utilizza uno scatto del fotografo Simone Biavati e vede l’artista sprofondare fra le lenzuola del letto, venendo risucchiato dal luogo dell’amore per eccellenza. “Volevo dare l’idea di romantico, ma anche di angosciante” – afferma il rapper.



Dopo un anno di pausa dai live, MECNA si esibirà in 6 showcase in 6 città italiane per dare un assaggio del disco in anteprima e in un contesto super-esclusivo, dedicato a tutti i fan che pre-ordineranno l’album in formato “Experience Edition” (CD+Pass / LP + Pass).



“È passato tanto dal mio ultimo tour solista. Per me è un ritorno con un disco interamente mio, di cui avrò modo di dare qualche anticipazione in questi esclusivi live showcase. Non sono mai stato amante degli instore tradizionali, ho sempre amato di più cantare e suonare la mia musica dal vivo, a stretto contatto con il pubblico. Presentare il mio disco in questo modo, prima della sua uscita, sarà un’esperienza incredibile”, conclude MECNA.



L’album è disponibile per il pre-order: https://vir.lnk.to/stupidoamore



Gli showcase sono realizzati con la collaborazione di Antenna Music Factory, Universal Music Italia e Woolrich.