Gli Psicologi annunciano il loro Summer Tour 2025

Dopo l’incredibile successo dei live al Palapartenope di Napoli e al Palazzo dello Sport di Roma, che ha registrato il sold out, gli PSICOLOGI, il duo formato da Drast e Lil Kvneki annunciano il loro “DIY SUMMER TOUR 2025”, con cui porteranno dal vivo i brani che compongono “DIY” (Bomba Dischi/Universal Music Italy), il loro ultimo album.

Gli artisti si esibiranno venerdì 23 maggio al Mi Ami Festival di Milano, giovedì 12 giugno al Be Alternative Festival di Rende (CS), domenica 29 giugno al Sequoie Music Park di Bologna, giovedì 3 luglio al Balena Festival di Genova, venerdì 4 luglio a “L’Umbria che spacca” di Perugia e domenica 13 luglio a Villa Bellini, a Catania. Il tour proseguirà giovedì 7 agosto all’Arena della Versilia di Cinquale (MS), venerdì 22 agosto a “Nottinarena” di Lignano Sabbiadoro (UD) e venerdì 5 settembre al “Terrasound” di Pescara. Drast e Lil Kvneki ritorneranno poi nelle loro città d’origine giovedì 18 settembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma e venerdì 19 settembre all’Ex Base Nato di Napoli.

Le prevendite saranno disponibili a partire da domani, martedí 21 gennaio alle ore 14:00: https://psicologi2001.lol

Un album intriso di autenticità e sincerità, con cui Drast e Lil Kvneki hanno dimostrato un’evoluzione a livello musicale e hanno iniziato, dopo due anni da solisti, un nuovo capitolo della loro storia professionale. I due artisti, ora più grandi, maturi e consapevoli, trasmettono in queste 13 nuove tracce la loro innata capacità di parlare ai giovani e, in particolare, alla Generazione Z a cui appartengono, dando dignità alla sofferenza in qualsiasi sua forma e provando ad aiutare, con le loro canzoni, ad abbracciarla e a conviverci, senza denigrarla o compatirla.

PSICOLOGI è il nome del duo composto da Drast (Marco De Cesaris) e Lil Kvneki (Alessio Akira Aresu), entrambi classe 2001. Il loro sodalizio artistico, nato sul web grazie alla piattaforma alternativa Soundcloud, sfocia in musica attraverso flussi di coscienza pop-rap. Esponenti della Generazione Z e voce dei “post-millennials”, raccontano la complessità del mondo che hanno intorno con spontaneità e intelligenza compositiva. Nei loro brani danno voce alla condizione sociale e ai conflitti che gli adolescenti e i giovani adulti si trovano ciclicamente a vivere, tra istituzioni assenti e genitori con cui è difficile trovare un dialogo, ponendo attenzione agli esordi sui traumi lasciati dalla pandemia come ansia sociale e solitudine. Dopo il doppio EP “2001” + “1002” (Disco d’Oro), uscito a novembre 2020 per Bomba Dischi, pubblicano “Millenium Bug” (Disco di Platino), album d’esordio che debutta alla posizione numero 5 dei dischi più venduti. Ad autunno 2021 esce “Sui Muri”(Disco di Platino) e a febbraio “Fiori Morti” (Disco d’Oro); entrambi i brani anticipano il secondo album ufficiale “TRAUMA”(Disco d’Oro). L’ultima release del duo prima di due dischi solisti, usciti nel 2023, è “NFLP”, pubblicato a maggio 2022 e certificato Disco d’Oro, che vede come featuring d’eccezione Thasup. Il ritorno sulle scene di PSICOLOGI avviene nel maggio 2024 con “GAS”, singolo che anticipa il nuovo album DIY in uscita a fine novembre 2024.

“DIY SUMMER TOUR 2025”

Venerdì 23 maggio @ Mi Ami Festival – Milano

Giovedì 12 giugno @ Be Alternative Festival – Rende (CS)

Domenica 29 giugno @ Sequoie Music Park – Bologna

Giovedì 3 luglio @ Balena Festival – Genova

Venerdì 4 luglio @ L’Umbria che spacca – Perugia

Domenica 13 luglio @ Villa Bellini – Catania

Giovedì 7 agosto @ Arena della Versilia – Cinquale (MS)

Venerdì 22 agosto @ Nottinarena – Lignano Sabbiadoro (UD)

Venerdì 5 settembre @ Terrasound – Pescara

Giovedì 18 settembre @ Auditorium Parco Della Musica, Cavea – Roma

Venerdì 19 settembre @ Ex Base Nato – Napoli

