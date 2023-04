I 5 Seconds of Summer live in Italia

I 5 SECONDS OF SUMMER tornano in Italia con un imperdibile appuntamento il 26 settembre al Mediolanum Forum di Milano. La data milanese farà parte del tour mondiale The 5 Seconds of Summer Show, che inizierà questa estate in Nord e Sud America per sbarcare poi in Europa il 23 settembre a Lisbona. La band pop-rock vincitrice di dieci European Music Awards è pronta a scaldare il proprio pubblico con uno spettacolo sensazionale.

A partire dalle ore 10:00 di mercoledì 12 aprile, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di venerdì 14 aprile su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

La band pop-rock multi-platino 5 Seconds of Summer pubblicherà l’album live The Feeling of Falling Upwards – Live from The Royal Albert Hall in formato digitale il 14 aprile. I formati fisici dell’album saranno disponibili il 14 luglio.

I brani sono tratti dall’esibizione unica del 2022 The Feeling of Falling Upwards alla famosissima Royal Albert Hall di Londra, la venue fuori dalla quale la band si esibiva oltre 10 anni fa mentre lavorava al primo album. L’esibizione comprende versioni reimmaginate di brani del loro catalogo di 11 anni, compresi brani nuovi tratti dal loro, acclamato dalla critica, quinto album in studio 5SOS5, accompagnati da un’orchestra d’archi di 12 elementi e da un coro gospel di 12 membri.

“The Feeling of Falling Upwards vuole semplicemente descrivervi la sensazione che abbiamo provato insieme, la sensazione di fare un salto di fede in una cosa così volubile come la musica”, ha dichiarato il cantante e batterista Ashton Irwin sul palco della Royal Albert Hall, “e di condividere questa esperienza insieme anno dopo anno, stagione dopo stagione della nostra vita”.

SUI 5 SECONDS OF SUMMER:

Da quando si sono formati nel 2011, i 5 Seconds of Summer – composti da Luke Hemmings (voce/chitarra), Michael Clifford (voce/chitarra), Calum Hood (voce/basso) e Ashton Irwin (voce/batteria) – hanno pubblicato quattro album e numerosi singoli di successo. Sono stati rapidamente acclamati da Rolling Stone come “il più grande nuovo gruppo rock del mondo” e sono l’unica band nella storia ad aver visto i loro primi tre album in studio completi entrare nella Billboard 200 al n. 1. La band ha venduto più di 3 milioni di biglietti per i concerti durante le numerose tournée in tutto il mondo e ha venduto più di 13 milioni di album. Recentemente sono entrati a far parte dell’esclusivo Billions Club di Spotify con il loro singolo di successo “Youngblood”. I 5 Seconds of Summer hanno ricevuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra cui dieci European Music Awards, cinque ARIA Awards, due MTV Video Music Awards, un American Music Award, un People’s Choice Award, due iHeartRadio Music Awards e tre APRA Awards.

Con l’album 5SOS5, pubblicato nel 2022, la band è salita al livello successivo, mostrando la propria poliedricità artistica e la propria crescita nel corso di 10 anni di carriera. Ora, con l’imminente album dal vivo The Feeling of Falling Upwards – Live from The Royal Albert Hall, la band mette veramente in mostra il proprio talento artistico, creando qualcosa di veramente unico e celebrativo della propria discografia.

R101 è la radio ufficiale dell’unica data italiana