I Public Image Ltd in concerto in Italia

I Public Image Ltd. (PiL) annunciano una speciale data italiana insieme al loro 11° album in studio nonché il primo in 8 anni, End of World, dopo la recente scomparsa di Nora Forster, moglie di John Lydon da oltre 4 decenni: l’appuntamento è fissato per lunedì 30 ottobre ai Magazzini Generali di Milano. La release del nuovo album è fissata per l’11 agosto 2023 (PiL Official via Cargo UK Distribution), a cui seguirà un ricchissimo tour di 37 date nel Regno Unito e in Europa. I biglietti per lo speciale show saranno disponibili a partire dalle ore 11.00 di venerdì 14 aprile sui circuiti ufficiali Ticketmaster e Ticketone.



All’inizio di quest’anno, i PiL hanno pubblicato Hawaii, il brano più personale che John Lydon abbia mai condiviso. Hawaii è una lettera d’amore alla moglie di John, Nora, purtroppo scomparsa per Alzheimer mercoledì 5 aprile. Una canzone d’amore intima, personale ma universale, che è entrata nel cuore di molti sin dalla sua pubblicazione nel mese di gennaio. Un brano in cui John riflette sulla loro vita insieme e in particolare su uno dei loro momenti più felici insieme alle Hawaii. Il brano vede John riflettere sulla loro vita insieme e in particolare su uno dei loro momenti più felici insieme alle Hawaii. John ha dichiarato: “Nora ha amato l’album, non avrebbe voluto che lo posticipassimo o che cambiassimo i nostri piani”. In precedenza aveva detto di Hawaii: “È dedicato a tutti coloro che attraversano momenti difficili nel viaggio della vita, con la persona a cui tengono di più”.



La band ha iniziato a scrivere e registrare End of World nel 2018, durante il tour per il 40° anniversario. Dopo una lunghissima pausa, i PiL si sono riuniti in studio dove “c’è stata un’enorme esplosione di idee“, ha raccontato Lydon. Il risultato è che i PiL stanno per pubblicare 13 dei migliori brani che abbiano mai scritto.



La musica e la visione dei PiL è valsa loro 5 singoli nella Top 20 del Regno Unito e 5 album nella Top 20 del Regno Unito. Con una formazione mutevole e un sound unico – che fonde rock, dance, folk, pop e dub – Lydon ha guidato la band dall’album di debutto First Issue del 1978 fino a That What Is Not del 1992, prima di una pausa di 17 anni. Lydon ha riattivato i PiL nel 2009, con una lunga tournée in tutto il mondo e la pubblicazione di due album acclamati dalla critica, This is PiL, nel 2012, seguito dal decimo album in studio What The World Needs Now. Nel 2015 il disco ha raggiunto la posizione numero 29 nella classifica ufficiale degli album del Regno Unito e ha raccolto un vastissimo consenso da parte di stampa e pubblico. (L’album ha raggiunto anche la posizione numero 3 nella classifica ufficiale degli album indie del Regno Unito e la posizione numero 4 nella classifica ufficiale dei vinili del Regno Unito). What The World Needs Now… è stato autofinanziato dai PiL e pubblicato dalla loro etichetta “PiL Official” tramite Cargo UK Distribution. Nel 2018 i PiL hanno celebrato il loro 40° anniversario con un cofanetto e un documentario sulla loro carriera, entrambi intitolati “The Public Image Is Rotten“, e con un tour di 32 date nel Regno Unito e in Europa, oltre a diverse date in Giappone.



John Lydon, Lu Edmonds, Scott Firth e Bruce Smith sono ancora oggi i membri dei PiL. Si tratta della formazione stabile più lunga nella storia di una band che continua ad affrontare nuove sfide e prosperare.

PUBLIC IMAGE LTD.

30 ottobre 2023 – Magazzini Generali – Milano

Biglietti:

euro 35,00 + prev.

Disponibili sui circuiti ufficiali a partire dalle ore 11.00 di venerdì 14 aprile su Ticketmaster e Ticketone.

Per info: www.bpmconcerti.com