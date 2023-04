Nashley da venerdì in radio con “Amelie”

Share

In “Per starci in due”, il suo ultimo singolo, Nashley porta in superficie la crudezza della vita, racconta episodi, ricordi, sentimenti personali, ma che allo stesso tempo familiari a molti. Adesso invece è pronto a condividere e raccontare un’altra storia, quella di qualcun altro.

Venerdì 14 aprile esce “Amelie” (Ventidiciotto, under exclusive license to Believe Artist Services), il nuovo singolo di Nashley, prodotto da Movimento e disponibile in pre-save al seguente link: https://nashley.bfan.link/amelie-single.

Una ballad in cui Amelie è un simbolo. Amelie potrebbe essere chiunque, anche lo stesso Nashley se non avesse avuto la musica ad accompagnarlo nei momenti di difficoltà.

“Qui inizia la storia di Amelie, un brano nato in una vecchia mansarda nel centro storico di Vicenza in poco più di qualche ora nella notte – racconta l’artista – Non ho dovuto pensare troppo, il pezzo era già scritto dentro di me, era tutto così reale che dovevo solamente chiudere gli occhi e scrivere”.

Una riflessione densa di significato quella dell’artista vicentino che, grazie alla sua grande sensibilità, gli permette di toccare dei temi molto importanti, che forse non tutti sono pronti ad affrontare in solitudine. Il tutto è accompagnato da archi, chitarre e cori che trasportano l’ascoltatore in un profondo abbraccio malinconico.

Nashley Rodeghiero, in arte Nashley, nasce nel 2000 in provincia di Vicenza. Coltiva la passione per la scrittura cimentandosi in poesie fin da piccolo, per poi dedicarsi alla stesura di rime, strofe e ritornelli. Ama il rap perché «descrive i pensieri di noi giovani che passiamo la maggior parte della giornata per strada». Con il compagno di crew MamboLosco, nel 2017, pubblica i brani “Come se fosse normale”, “Me lo sento” e “Piano Piano Way”, ottenendo milioni di ascolti ed affermandosi tra le più interessanti promesse della scena Trap italiana. Ad Ottobre 2018 esordisce con l’album “Real” che vede tra gli ospiti artisti del calibro di MamboLosco e Guè Pequeno. Il singolo estratto “Nuovi Jeans” raccoglie i favori del pubblico e della critica, raggiungendo in pochi mesi la sua prima certificazione FIMI/GfK Italia come disco d’oro, fino ad arrivare al disco di platino. All’inizio del 2019 pubblica il nuovo singolo “Cenere”, certificato disco di platino (dati diffusi da FIMI/GfK Italia), che si attesta tra i brani più ascoltati dell’artista. Dopo aver concluso il 2019 con l’uscita di “Quanto freddo fa” in collaborazione con Giaime, nel 2020 pubblica l’Ep “Ancora in piedi”. Apre il 2021 con il singolo “Giovane e triste” (certificato disco d’oro), seguito da “Soli Assieme” e i progetti “Iside” e “Seth”. A marzo 2022 pubblica l’album “OSIRIDE”, che ottiene 40 milioni di stream totali. A settembre è stato premiato con il “Premio Lunezia Menzione Speciale” per il valore musical-letterale di “Giovane e triste”. Torna a marzo 2023 con il suo nuovo singolo “Per starci in due”.