“Luci” il nuovo singolo di Nashley

Dopo “Ruggine” e “Un altro bicchiere”, Nashley annuncia oggi “Luci” (Ventidiciotto, under exclusive license to M.A.S.T./Believe), in radio e in digitale da venerdì 24 maggio.

La canzone racconta una relazione instabile, quasi incerta, dove il narratore si sente costantemente in viaggio e totalmente incapace di fermarsi in un posto. Il protagonista, sempre in movimento per combattere la noia, si sente distante dal mondo che lo circonda, e cerca serenità nel caos della frenesia, delle metro, dei rumori della gente.

Un brano dalle sonorità urban, reggae e pop, in cui l’incertezza e il desiderio di evasione dominano, con immagini di una vita caotica e di una città anonima che riflette la confusione interiore.

La traccia anticipa “DIMENTICARE IL MONDO”, il nuovo album in uscita venerdì 31 maggio. Un disco generazionale in cui Nashley racconta spaccati di vita vissuta in ogni sua sfaccettatura, anche quelle più negative. Nel teaser dell’album, doppiato da Claudio Moneta, prodotto da CREG, diretto da Emmanuel Galli e pubblicato sui social mercoledì 15 maggio, emerge tutto il turbamento che permea i brani dell’LP.

“Un nuovo album che conferma e sottolinea la strada che sto percorrendo – racconta Nashley – Un disco libero, che dà l’importanza che meritano a musica e testi. Dimenticare il mondo, fregarsene di tutto e tutti ed andare dove si vuole andare, senza regole o limiti”.

Dopo aver firmato la sigla della nuova serie Rai “NOI SIAMO LEGGENDA” con il brano “UNO COME NOI”, Nashley inaugura il 2024 con i singoli “Ruggine” (https://nashley.bfan.link/ruggine; Ventidiciotto, under exclusive license to M.A.S.T./Believe), un manifesto diretto e sincero dei sentimenti dell’artista e “Un altro bicchiere” (https://nashley.bfan.link/un-altro-bicchiere; Ventidiciotto, under exclusive license to M.A.S.T./Believe).

Nashley Rodeghiero, in arte Nashley, nasce nel 2000 in provincia di Vicenza. Coltiva la passione per la scrittura cimentandosi in poesie fin da piccolo, per poi dedicarsi alla stesura di rime, strofe e ritornelli. Ama il rap perché «descrive i pensieri di noi giovani che passiamo la maggior parte della giornata per strada». Con il compagno di crew MamboLosco, nel 2017, pubblica i brani “Come se fosse normale”, “Me lo sento” e “Piano Piano Way”, ottenendo milioni di ascolti ed affermandosi tra le più interessanti promesse della scena Trap italiana. Ad Ottobre 2018 esordisce con l’album “Real” che vede tra gli ospiti artisti del calibro di MamboLosco e Guè. Il singolo estratto “Nuovi Jeans” raccoglie i favori del pubblico e della critica, raggiungendo in pochi mesi la sua prima certificazione FIMI/GfK Italia come disco d’oro, fino ad arrivare al disco di platino. All’inizio del 2019 pubblica il nuovo singolo “Cenere” (platino), che si attesta tra i brani più ascoltati dell’artista. Dopo aver concluso il 2019 con l’uscita di “Quanto freddo fa” in collaborazione con Giaime, nel 2020 pubblica l’Ep “Ancora in piedi”. Apre il 2021 con il singolo “Giovane e triste” (platino), seguito da “Soli Assieme” e i progetti “Iside” e “Seth”. A marzo 2022 pubblica l’album “OSIRIDE”, che ottiene 40 milioni di stream totali. A settembre è stato premiato con il “Premio Lunezia Menzione Speciale” per il valore musical-letterale di “Giovane e triste”. Torna nel 2023 con i singoli “Per starci in due”, “Amelie” e “GIORNI SBAGLIATI (Lividi)”. A novembre firma la sigla della nuova serie Rai “Noi siamo leggenda” con il suo brano “Uno come noi”. Il 2024 si è aperto con i singoli “Ruggine” e “Un altro bicchiere”.

