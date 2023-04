Alessandro Cattelan ospite al Breaking Italy

Share

Dopo gli appuntamenti con ospiti di rilievo tra letteratura, spettacolo e attualità, come Fedez, Pinguini Tattici Nucleari, Valerio Lundini, Daria Bignardi, Giuditta Pini, Elly Schlein, The Jackal e Barbascura X, ALESSANDRO CATTELAN sarà il prossimo ospite di Breaking Italy Night.

Appuntamento venerdì 28 aprile al Teatro Carcano di Milano, dove Alessandro SHY Masala converserà con Alessandro Cattelan.

Alessandro Cattelan è conduttore televisivo e radiofonico, ma non solo; negli anni ha anche scritto libri e preso parte a produzioni cinematografiche. Da poco ha anche fondato una casa editrice e deve il suo crescente successo alla sua capacità unica di stare sul palco e coinvolgere il pubblico. Durante la chiacchierata con Alessandro SHY Masala ci sarà modo di approfondire il suo percorso e di scoprire qualche curiosità che ancora non si conosce, grazie allo scambio empatico e introspettivo che SHY crea in modo naturale con i suoi ospiti.

Nato in Sardegna nel 2011 da un’idea di Alessandro Masala, in arte Shy, Breaking Italy è oggi tra i più importanti canali d’informazione del web (con una media di 150.000 views al giorno), che ha conquistato tutta la penisola, arrivando a riempire i teatri del capoluogo meneghino con ospiti di rilievo tra letteratura, spettacolo e attualità.

Ad oggi Breaking Italy conta un team di 7 persone, parte della redazione Sarda, e diversi format di successo: da “Breaking Italy”, l’appuntamento video giornaliero in cui vengono approfonditi tre macro argomenti di attualità attraverso ricerca e analisi, a “Breaking Italy Night”, l’appuntamento mensile – che registra fulminei sold out – a teatro dove Alessandro intervista uno o più personaggi di interesse pubblico appartenenti a diversi ambiti, dove vengono presentati interessanti spunti di riflessione, che consentono al pubblico di conoscere gli interlocutori in una versione inedita, intima; passando da “Grandi Linee”, un podcast giornaliero dove la redazione di Breaking Italy fa una breve rassegna stampa di alcune delle notizie più interessanti del momento, con precedenza a quelle giornaliere ma non solo e “Live”, una diretta YouTube settimanale dove Alessandro interagisce con gli utenti, che hanno la possibilità di rivolgergli delle domande sia su argomenti trattati in puntata sia su tematiche a piacere.

Grazie alla natura partecipativa dei vari format, che stimolano il confronto, gli spettatori sono diventati utenti attivi, interagendo tra loro nei commenti e dando vita a realtà indipendenti sui social. Il Patreon di Breaking Italy è oggi il più grande d’Italia.