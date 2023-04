Benjamin Clementine in concerto al No Borders Music Festival

Share

Il No Borders Music Festival, la rassegna musicale immersa nella natura al confine tra Italia, Austria e Slovenia, annuncia oggi un altro concerto della sua 28esima edizione. Grande e atteso ritorno di Benjamin Clementine, domenica 30 luglio alle ore 14:00 al Rifugio Celso Gilberti – Sella Nevea, luogo certificato GSTC – Global Sustainable Tourism Council – per la sua attenzione al territorio con un turismo sostenibile accertato dagli standard internazionali.

Come da filosofia del No Borders Music Festival, anche questo concerto porrà particolare attenzione al rispetto della natura. Con un concerto acustico, con un solo pianoforte in accompagnamento, Benjamin Clementine porterà la sua musica elegante in alta quota. L’acclamato vincitore del Mercury Prize torna nel Tarvisiano carico di nuove esperienze ed un nuovo album, uscito il 28 ottobre scorso, “And I Have Been”.



Benjamin Clementine, artista singolare che offre stile, equilibrio e poesia, racconterà in musica al pubblico del No Borders Music Festival il suo mondo sperimentale e d’avanguardia. Una presenza scenica che non ha bisogno di frivolezze, una voce baritonale di velluto e una vena letteraria, sono le qualità che rendono questo artista non categorizzabile. Sul palco del Gilberti salirà l’artista, l’uomo e il poeta che già ha incantato di bellezza e semplicità il festival lo scorso anno. Fra i pezzi più iconici del musicista: “Nemesis”, “I Won’t Complain”, “Corner Store”, “London”, “Condolence” e, tra gli ultimi pubblicati, “Genesis”, definita da Clementine stesso “una canzone sulla costante negazione delle mie radici. Ma come sempre non importa quello che facciamo nel nuovo mondo, il nostro vecchio mondo è sepolto nel nostro subconscio”.



Sul sito ufficiale del festival www.nobordersmusicfestival.com sono inoltre consultabili tutte le informazioni sui pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto per il concerto, il noleggio delle escursioni con le guide naturalistiche e il pernottamento in albergo.



Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Crédit Agricole Friuladria, BIM, Comune di Tarvisio, Comune di Chiusaforte, Allianz Assicurazioni, Idroelettrica Valcanale, ProntoAuto e Mastertent.

BENJAMIN CLEMENTINE

DOMENICA 30 LUGLIO 2023 (apertura ore 11:00; inizio concerto ore 14:00)

RIFUGIO CELSO GILBERTI – SELLA NEVEA (UD)

Prezzi dei biglietti: posto unico € 20,00 + dp

Biglietti in vendita online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone