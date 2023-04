Dardust annuncia le prime date estive

Share

DARDUST, artista e producer pioniere della musica classica alternativa, continua il suo viaggio tra emozione e ragione trasportando il suo Duality Tour -che questa primavera l’ha visto protagonista dei principali teatri italiani e club europei- ai Festival e rassegne estive della Penisola all’interno di nove nuovi appuntamenti in grado di coniugare sapientemente le atmosfere da rave della parte elettronica a quelle più delicate ed emozionali del piano solo. Di queste date 6 includeranno lo show completo in due atti, 2 il set elettronico – Left Hemisphere (15 giugno – WMF – We Make Future – Rimini e 18 giugno – La Prima Estate – Parco BussolaDomani – Lido di Camaiore) e una il suggestivo set in piano solo – Right Hemisphere (16 luglio – Suonica Festival – Spiaggia della Madonnina – Caorle).



Dardust è Dario Faini, pianista italiano tra i più ascoltati al mondo della nuova generazione. La sua musica ha accompagnato eventi di richiamo internazionale come il Superbowl, l’NBA All Star Game, il Keynote Apple e il Flag Handover nella Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici di Beijing 2022. Come autore e produttore vanta un palmarés di oltre 70 dischi di Platino e oltre 500 milioni di streams. Dopo essersi esibito al Pala Olimpico di Torino in occasione della 66ª edizione dell’Eurovision Song Contest accompagnato da Benny Genassi e Sophie and The Giants è Maestro Concertatore della speciale 25esima edizione Notte della Taranta di Melpignano (LE) in Puglia, a cui partecipano, fra i tanti ospiti, anche l’internazionale Stromae. Nell’autunno del 2022 pubblica, sul mercato internazionale per Sony Masterworks e Artist First, “Duality” doppio album in cui separa le sue due anime, piano solo ed elettronica.