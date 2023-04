Aiello e il suo “Romantico Tour”

Share

AIELLO si appresta a vivere una stagione ricca di novità, a cominciare dalla partecipazione al Concerto del Primo Maggio a Roma.

Ha appena pubblicato il nuovo singolo “ASPETTIAMO MATTINA” (che anticipa il suo terzo album di prossima uscita per Columbia Records/Sony Music Italy) e da giugno torna anche live con ROMANTICO TOUR, prodotto e distribuito da Vivo Concerti.

Il cantautore nei concerti ci ha abituato a grandi performance, capaci di emozionare e mantenere sempre alta l’attenzione e l’empatia con il pubblico. Con lui si passa dalle lacrime di malinconia all’energia dei salti, ci si abbraccia e si balla per tutto il tempo. Porterà sul palco le nuove canzoni che stanno arrivando e i suoi grandi successi, da “ARSENICO” a “VIENIMI A BALLARE”.

Romantico Tour

Queste le prime date di ROMANTICO TOUR:

Sabato 17 GIUGNO – CENTURIPE (EN), FESTIVAL DEI CALANCHI

Sabato 1° LUGLIO – NAPOLI, PALAZZO REALE

Sabato 29 LUGLIO – MONTESILVANO (PE), TEATRO DEL MARE

Sabato 19 AGOSTO – DIAMANTE (CS), ANFITEATRO RUDERI DI CIRELLA

In “ASPETTIAMO MATTINA” il racconto di un amore che con difficoltà e a più riprese prova a farsi strada, una storia che ha aspettato troppo tempo ma che non perde la speranza … “vieni qui se hai coraggio, se hai amore per me. Ho aspettato un inverno, adesso è il sole sul comodino. Ti chiamo stellina, aspettiamo mattina”.

Il sound poggia su una chitarra essenziale e la produzione affidata a Brail, fedele compagno di viaggio dell’artista sin dagli esordi, resta minimal per tutto il brano.

Un ritorno con il sorriso, dolce, cristallino, per una ballad con una scrittura diretta, poetica, sempre contemporanea che ha subito conquistato il pubblico.

Cosentino di nascita, romano di adozione, AIELLO fa della “contaminazione di generi” la sua cifra stilistica, creando uno stile unico caratterizzato dal suo timbro vocale originale e distintivo e dalla sua scrittura emotiva e sensuale. Cresciuto a “pane e soul”, ha da sempre spaziato dall’indie al pop cantautorale, passando per l’RnB. Si è fatto conoscere negli ultimi anni grazie ad alcuni singoli di successo come “Arsenico”, “La mia ultima storia”, “Vienimi a ballare”, “Che canzone siamo”, che gli sono valsi dischi d’oro e di platino. Appartiene all’album di esordio “Ex Voto”, la canzone “Festa” candidata nel 2020 alla cinquina della 65° edizione del David di Donatello. Nel 2021 AIELLO partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo, con il brano “Ora”, disco d’oro. Nell’aprile 2022 pubblica “Paradiso”, il singolo che accompagna il suo tour di successo nei principali club in giro per l’Italia. Nel dicembre 2022 semina il primo fiore, di questo nuovo capitolo, pubblicando il brano “Domani Torno”.