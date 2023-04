Fuori oggi il singolo di Noel Gallagher

Share

I NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS pubblicano oggi il nuovo singolo “COUNCIL SKIES”, la potente title track dell’attesissimo nuovo album in studio in uscita il 2 giugno.

A proposito del brano, NOEL racconta: “tutti i sogni che ho fatto da giovane erano sotto i cieli del consiglio”. “COUNCIL SKIES” apre un commento introspettivo e personale sugli anni più formativi di NOEL e, in generale, sulle tematiche del nuovo album. Malinconico ed evocativo, il brano ha una strumentazione complessa e stratificata, inclusi gli archi registrati nei leggendari Abbey Road Studios.

“COUNCIL SKIES” è il quarto singolo ad anticipare l’album e segue i precedenti “Pretty Boy”, “Easy Now” e “Dead To The World” che secondo NOEL è “di gran lunga il mio brano preferito dell’album”. Tutti i singoli hanno ricevuto il plauso della critica e dei fan, aumentando quindi l’attesa per il nuovo disco.

Il nuovo singolo è accompagnato da un videoclip in uscita oggi alle ore 19:00. Girato a Manchester, riprende la band mentre si esibisce all’interno della splendida cornice del New Century Hall, una location chiave della scena musicale di Manchester, ovvero il luogo che ha ospitato esibizioni di Jimi Hendrix e i Rolling Stones. Diretto dai collaboratori di lunga data degli HIGH FLYING BIRDS – Dan Cadan e Jonathan Mowatt – il video presenta anche un cameo di un’altra leggenda di Manchester…

A un decennio dalla formazione degli HIGH FLYING BIRDS e dopo aver raggiunto quattro album al #1 nel Regno Unito, “COUNCIL SKIES”, prodotto da Noel e Paul “Strangeboy” Stacey, è il quarto album in studio della band ed il progetto solista di NOEL più completo fino ad oggi.

La copertina dell’album è stata scattata dal famoso fotografo di Manchester Kevin Cummins. Al centro dell’immagine si nota la strumentazione live dei NOEL GALLAGHER’s HIGH FLYING BIRDS, posizionata proprio nel punto del Maine Road Football Stadium – ovvero la casa del Manchester City FC, tanto amato da Noel – che proprio quest’anno celebra 100 anni dalla sua costruzione.

L’album è disponibile ora per il pre-order e sarà reperibile in digitale (anche nella versione Dolby Atmos) e nei formati CD, LP 180 gr contenente un’esclusiva versione acustica di “Pretty Boy” e LP Picture Disc. Saranno inoltre pubblicate in edizione deluxe limitata i formati Triplo LP e Doppio CD contenente i remix di Robert Smith dei The Cure e dei Pet Shop Boys e una splendida versione di “Live Forever – Radio 2 Session”.

I NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS partiranno a giugno per un tour di 26 date negli Stati Uniti insieme ai Garbage, prima di tornare nel Regno Unito con una lunga serie di concerti all’aperto, tra cui un grande spettacolo di ritorno a casa al Wythenshawe Park di Manchester.

L’8 novembre torneranno in Italia per un’unica imperdibile data al Mediolanum Forum di Milano.