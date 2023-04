Bree Runway e Khalid in radio con “Be the One”

Share

Fuori ora ‘Be The One’, il nuovo singolo dell’astro nascente Bree Runway e la superstar mondiale Khalid.

Un’incredibile collaborazione tra due musicisti visionari, ‘Be The One’ è una canzone d’amore moderna destinata a diventare un classico. Il brano è l’ennesima dimostrazione della flessibilità artistica multi-genere e dell’innegabile talento di Bree Runway.

Trattando di due amici che stanno cercando l’amore, la canzone apre con un delicato arpeggio di chitarra per poi evolversi e sbocciare in un beat R&B dalle piacevoli armonie.

Dal suono emozionato delle loro bellissime voci si percepisce non solo l’innegabile chimica tra Bree e Khalid ma insieme al testo anche la speranza, la paura, l’agitazione di due persone che confessano il proprio amore.

Parlando della traccia, Bree aggiunge: “Questa collaborazione è così speciale per me per un motivo: sono ossessionata da questa canzone. Le nostre voci si sposano perfettamente. Il brano è nato come per magia da un incontro in studio. Adoro Khalid per la luce che emana e il suo personaggio incredibile, sono davvero fiera di averlo come amico e ora anche collaboratore musicale. Non vedo l’ora che il mondo senta questo brano!”

Khalid aggiunge: “Sono un supporter di Bree dal primo momento in cui l’ho incontrata e sono sempre stato un fan della sua arte. Lei è sempre stata una superstar ai miei occhi. Sono davvero contento di condividere questo momento e di collaborare con una persona che posso chiamare sinceramente amica!”

Il video è vibrante e pieno di gioia, l’ennesima dimostrazione del legame tra Bree e Khalid. Girato a Los Angeles da Zachary Bailey (U2, Offset) con l’aggiunta di scene ambientate dal deserto, passando per le montagne fino ad arrivare al mare, il video è una divertente fotografia della rappresentazione di amore e amicizia.

‘Be The One’ arriva dopo un periodo di ispirazione creativa per Bree a seguito dell’EP WOAH, WHAT A BLUR! uscito nel 2022. In collaborazione con Stormzy, l’EP conferma una posizione di rilievo di Bree nel pop. Dopo un momento di difficoltà mentre rimuginava sulle proprie insicurezze più profonde, Bree torna più forte che mai.

Bree Runway ha collaborato con artisti del calibro di Stormzy, Khalid, Lady Gaga e Missy Elliott e può vantare Doja Cat, Chloe Bailey, Pinkpantheress e Cardi B tra le sue principali fan.

Khalid è un’artista multi-platino con oltre 30 miliardi di stream in tutto il mondo, il più giovane a superare i 15 miliardi di stream su Spotify.