Capo Plaza e Ava sul palco dei I-Days Milano

Sono CAPO PLAZA, la star multiplatino tra gli artisti più importanti della scena rap italiana e internazionale, e AVA, il producer multiplatino fra i più talentuosi degli ultimi anni, gli opener scelti da TRAVIS SCOTT per il concerto, vero e proprio evento urban dell’estate che a novembre ha fatto registrare il tutto esaurito in pochissime ore, che venerdì 30 giugno 2023 infiammerà gli I-Days Milano Coca nella cornice dell’Ippodromo SNAI La Maura.

Capo Plaza ha ricoperto un ruolo di primordine tra gli artisti che hanno contribuito a portare la scena urban – con i suoi canoni e le sue sonorità – al grande pubblico e si è distinto per il suo straordinario percorso con cui ha esportato il rap italiano oltre i confini nazionali.

La star multiplatino porterà sul palco anche il sound del suo ultimo singolo Goyard dopo il successo del secondo album in studio Plaza certificato doppio disco di platino.

Con all’attivo 47 dischi di platino, 23 dischi d’oro e oltre 1,2 miliardi di stream sulle piattaforme digitali, l’artista ha collezionato numerose e importanti collaborazioni con grandi artisti di calibro mondiale, tra cui Gunna, A Boogie Wit Da Hoodie, Lil Tjay, Luciano, Morad, Tion Wayne, Aya Nakamura e Sfera Ebbasta.

Prima di lui sul palco AVA, il producer multiplatino consacrato fra i talenti che hanno plasmato il sound della trap italiana grazie ai progetti al fianco di Capo Plaza per il quale ha firmato la produzione del disco d’esordio 20.

Decine i singoli pluricertificati al fianco di artisti tra i quali Medy e Villabanks con Tête, che ha ottenuto il disco di platino con oltre 60 milioni di stream globali, Rondodasosae – per il quale ha prodotto e curato la direzione artistica di Giovane Rondo il progetto che ha consacrato l’artista – e Bresh e Neima Ezza con il brano Dimmi Che pubblicato nel mese di marzo.

I più importanti giganti dello star system mondiale della musica hanno scelto il palco degli I-Days Milano Coca Cola per portare il loro sound ai fan che accorreranno da tutta Italia – e oltre – per una serie di concerti che tra giugno e luglio infiammeranno l’Ippodromo SNAI di Milano.

Una straordinaria lineup internazionale che ad oggi ha fatto registrare oltre 280.000 biglietti venduti. Sul palco degli I-Days Milano Coca Cola 2023 si susseguiranno i grandi big della musica mondiale: il 22 giugno FLORENCE + THE MACHINE, il 23 giugno ROSALÍA, il 24 giugno PAOLO NUTINI, il 30 giugno TRAVIS SCOTT che sarà per la prima volta dal vivo in Italia per un appuntamento già SOLD OUT con 80.000 biglietti polverizzati in pochissime ore, l’1 luglio THE BLACK KEYS e LIAM GALLAGHER, il 2 luglio i RED HOT CHILI PEPPERS e il 15 luglio gli ARCTIC MONKEYS.

Nato nel 1999 e inizialmente noto come Independent Days Festival, l’I-DAYS ha ospitato grandi nomi della musica internazionale come: Arcade Fire, Arctic Monkeys, Blink 182, Green Day, Imagine Dragons, Justin Bieber, Kasabian, Liam Gallagher, Linkin Park, Manu Chao, Muse, Nine Inch Nails, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Pearl Jam, Placebo, Queens Of The Stone Age, Radiohead, Sigur Ros, Sonic Youth, The Killers, The Offspring, Tool, Velvet Revolver. Ad oggi I-Days detiene il record di paganti ad un festival italiano con oltre 210.000 presenze all’edizione del 2017 tenutasi al Parco di Monza – Autodromo Nazionale.

I biglietti per gli I-Days Milano Coca Cola 2023 sono disponibili su Ticketmaster, Ticketone E Vivaticket.