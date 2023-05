Grandi nomi sul palco dell’Indigeno Fest 2023

Share

INDIEGENO FEST 2023, il festival organizzato da Leave Music che negli anni ha portato grandi nomi e nuove leve del panorama musicale contemporaneo, annuncia nuovi protagonisti della nona edizione.

Dopo CARMEN CONSOLI, che si esibirà all’alba del 7 agosto al Teatro Greco di Tindari, e gli annunci di LUCHÈ, BRESH e CARL BRAVE si aggiungono alla line up dei 4 giorni in spiaggia alcuni degli artisti che hanno infuocato i palchi dell’ultimo anno come RONDODASOSA, NASKA, ROSE VILLAIN, NEIMA EZZA, NAYT, BIGMAMA e le migliori nuove promesse dell’urban pop italiano: ASTERIA, SAMIA, CLARA. I nuovi protagonisti saliranno sul palco della Spiaggia di Patti Marina, location perfetta per trascorrere la giornata in riva al mare tra live e djset fino a notte fonda nel villaggio Indiegeno on the Beach.



Anche quest’anno l’evento sarà itinerante, spostandosi tra le spiagge e i luoghi che la Sicilia regala. INDIEGENO FEST torna con un’edizione imperdibile, che consolida il legame tra musica, cultura e turismo nella terra siciliana, confermandosi uno dei principali festival del Sud Italia.



Le date da segnare in calendario sono dal 31 luglio al 7 agosto, 4 invece le suggestive location selezionate tra i fantastici luoghi del Golfo di Patti.

Prevendite DICE: https://link.dice.fm/indiegenofest23

LINE UP E LOCATION:

31 Luglio 2023 @Indiegeno al Borgo – Centro Storico di Patti (free)

TBA



01 Agosto 2023 @Indiegeno al Borgo – Centro Storico di Patti (free)

TBA



02 Agosto 2023 @ Indiegeno on the Beach – Spiaggia di Patti Marina

BRESH, CARL BRAVE, ASTERIA + TBA



03 Agosto 2023 @Indiegeno on the Beach – Spiaggia di Patti Marina

LUCHÈ, BIGMAMA, SAMIA + TBA



04 Agosto 2023 @ Indiegeno on the Beach – Spiaggia di Patti Marina

RONDODASOSA, ROSE VILLAIN, NEIMA EZZA + TBA



05 Agosto 2023 @ Indiegeno on the Beach – Spiaggia di Patti Marina

NAYT, LA SAD, NASKA, CLARA + TBA



06 Agosto 2023 @Indiegeno Secret – Laghetti di Marinello (free)

SECRET ARTIST



07 Agosto 2023 @ Indiegeno all’alba – Teatro Greco di Tindari

CARMEN CONSOLI + TBA

INDIEGENO FEST nel 2020 è stato uno dei primi festival italiani a firmare il manifesto dell’organizzazione internazionale Keychange, che si occupa della parità di genere nell’industria musicale. La musica fa parte della vita di ogni essere umano e soprattutto in questo periodo storico è importante pensare a una rinascita del nostro settore con consapevolezza. Maggiori informazioni qui: www.keychange.eu

Indiegeno Fest è associato a KeepOn LIVE, associazione di categoria dei locali e dei festival italiani. Maggiori informazioni qui: www.keeponlive.com

Oltre alla musica, anche quest’anno Indiegeno Fest darà spazio a escursioni e scoperta del territorio, organizzate in collaborazione con le associazioni locali.