Roma, Marina Rei tra canzoni e parole

Sono Marina Rei e Ilaria Pilar Patassini le protagoniste dei prossimi appuntamenti di “Uno a uno”, il format di Officina Pasolini ideato e curato dal giornalista Enrico Deregibus, che prevede una serie di incontri con alcuni dei protagonisti della miglior musica italiana, tutti a ingresso gratuito.

Le due serate sono in programma il 10 maggio e 23 maggio alle 21 al Teatro Eduardo De Filippo di Roma, all’interno appunto della programmazione di Officina Pasolini, il laboratorio creativo di alta formazione artistica del teatro, della canzone e del multimediale e HUB culturale di eventi della Regione Lazio, diretto da Tosca.

La formula di “Uno a uno” è quella consolidata: una intervista alternata ad alcune canzoni eseguite dal vivo in acustico e a un paio di videoclip. Un modo per raccontare gli artisti, la loro carriera, la loro poetica da molti punti di vista, illuminando quello che c’è dentro e dietro alle canzoni, fra ricordi, riflessioni e aneddoti.

Il 10 maggio sarà di scena Marina Rei. Figlia di genitori musicisti, ha sempre respirato musica di diverse ispirazioni. Artisticamente nasce come percussionista e poi come batterista, proprio come il padre, ma suona anche chitarra e pianoforte. Come cantautrice, dal suo esordio discografico a metà anni novanta ha collezionato vari successi, ma senza mai mettere in secondo piano la sua natura di vera musicista, come testimonia anche l’ultimo disco, uscito da poco, “Donna che parla in fretta Live”, tratto dal concerto/evento del 2020 all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Dopo di lei, toccherà, il 23 maggio, a Ilaria Pilar Patassini. Cantante, interprete e cantautrice, nel suo mondo convergono canzone d’autore, musica classica, poesia, letteratura, jazz e world music. Sei i dischi all’attivo a suo nome, l’ultimo dei quali, “Terra senza terra”, appena uscito, verrà presentato nella serata a Officina Pasolini. L’album è composto da undici canzoni d’autrice moderne, originali e consapevoli. Con lei sul palco, Federico Ferrandina, chitarrista, arrangiatore e produttore artistico.

L’entrata alle serate di “Uno ad uno” è gratuita, con prenotazioni a questi indirizzi:

Marina Rei: www.eventbrite.it/e/biglietti-enrico-deregibus-incontra-marina-rei-621677463027?aff=ebdsoporgprofile

Ilaria Pilar Patassini: www.eventbrite.it/e/biglietti-enrico-deregibus-incontra-pilar-621683701687?aff=ebdsoporgprofile

L’ingresso del Teatro Eduardo De Filippo, che si trova a Roma all’interno della struttura di Officina Pasolini, è in viale Antonino di San Giuliano 782 (angolo via Mario Toscano).

Enrico Deregibus, piemontese, è giornalista e saggista, oltre che direttore artistico o consulente di molti festival ed eventi in tutta Italia. È considerato il biografo di Francesco De Gregori, su cui ha pubblicato vari libri. Dal 2020 collabora con Officina Pasolini, per la quale ha realizzato incontri con artisti di varie estrazioni come Emidio Clementi dei Massimo Volume, Dente, Zen Circus, Roberto Angelini, Cristiano Godano, Emma Nolde, Sergio Cammariere, ExtraLiscio, Mario Venuti, Nuvolari, Ron, Fast Animals e Slow Kids, Ditonellapiaga, Cristina Donà, Il Muro del canto.

Per aggiornamenti: www.officinapasolini.it