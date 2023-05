Il Tour estivo di Giovanni Truppi

Share

Dopo il successo degli speciali concerti di anteprima in dialogo con il teatro d’ombre di Unterwasser, annunciate le prime date del tour estivo di Giovanni Truppi, che si prepara a portare sui palcoscenici di tutta Italia il suo nuovo album Infinite possibilità per esseri finiti, uscito il 28 aprile per Virgin Music LAS / Universal Music Italy.

Il tour, organizzato da Ponderosa Music and Art, comincia il 10 Giugno da Montemaggio Festival Resistente a Monteriggioni (SI) e prosegue poi il 16 al Mercato del Giusto a Melpignano (LE), il 20 in piazza Garibaldi ad Argenta (FE), il 1 Luglio in solo a L’Umbria che spacca a Perugia, il 2 al Giardino Scotto a Pisa, il 13 ad Astimusica ad Asti, il 15 ai Giardini della Rocca nell’ambito del Festival Entroterre a Bertinoro (FC), il 22 in solo al Ground Music Festival a Piani di Caregno (BS), il 27 a Bologna (TBA) e il 2 Agosto al Castello Sforzesco a Milano.

Una serie di appuntamenti – destinata ad arricchirsi – in cui Truppi sarà affiancato da Frankie Bellani alle tastiere, Giorgio Maria Condemi alle chitarre e Stefano Tamborrino alla batteria, con i quali darà vita a concerti intensi e magnetici.

Nella dimensione del live, infatti, il talento e il carisma dell’artista napoletano si dispiegano e amplificano ulteriormente: che imbracci la chitarra o sfiori i tasti di un pianoforte, con la sua voce e le sue abilità strumentali Truppi è capace di trasportare il pubblico nel suo universo unico e personale, in continua ricerca ed evoluzione e dalla poetica rara e raffinata, come questo ultimo disco ancora una volta – e forse come mai prima – dimostra.

Infinite possibilità per esseri finiti, prodotto da Marco Buccelli e Niccolò Contessa, è un album che partendo dal personale e particolare arriva al collettivo e all’universale, interrogandosi e confrontandosi con temi importanti e quanto mai attuali: il concetto di privilegio e quello di comunità, la precarietà economica e la gentrificazione, il ruolo delle reti sociali e quello delle città. La vita, la morte, i sentimenti, le relazioni. Un disco urbano, ambientato in una precisa dimensione temporale, che percorre la strada da Centocelle a Bologna calandosi nei quartieri di cui parla e in cui vive, che diventano parte essenziale della narrazione attraverso registrazioni ambientali, soundscape e field recording che fanno da trait d’union a un mix di generi e suoni, in cui l’incertezza e la frammentazione interiore si fanno vero e proprio linguaggio e cifra stilistica. Spazia infatti dal rock e dai rimandi alla tradizione cantautorale italiana alla musica elettronica e ambient, da lampi impressionisti di solo pianoforte fino alla rivisitazione, autorizzata personalmente dai fratelli Brian e Roger Eno, del loro brano strumentale Blonde. Il disco prende anche nuove strade, quasi del tutto inedite per Giovanni, in una serie di brani dove a predominare è lo spoken word con improvvise e impreviste deviazioni nei territori dell’hip hop più astratto. Il risultato è un mare di parole e musica all’interno del quale navigano delle canzoni-isole, alcune più sperimentali altre di struttura classica.

Diciotto tracce che, inanellate in un racconto organico e poetico, fatto di luce e buio, rallentamenti e accelerazioni, e incastonate nella narrazione di tempi e di luoghi molto precisi (Roma, Centocelle, Bologna, 2020-2023) rendono Infinite possibilità per esseri finiti uno specchio dello smarrimento del nostro tempo e delle trasformazioni che lo abitano ed efficace rappresentazione di uno Zeitgeist.

Per raccontare meglio il disco, pur non parlandone (quasi) mai, il musicista ha inoltre realizzato Esseri Finiti, un podcast che approfondisce i temi che hanno ispirato le sue nuove canzoni. Qui il link all’ascolto: https://truppi.lnk.to/esserifiniti

GIOVANNI TRUPPI + BAND

10 Giugno – Monteriggioni (SI) @ Montemaggio Festival Resistente

16 Giugno – Melpignano (LE) @ Mercato del Giusto

20 Giugno – Argenta (FE) @ Piazza Garibaldi

1 Luglio – Perugia @ L’Umbria che spacca (SOLO)

2 Luglio – Pisa @ Giardino Scotto

13 Luglio – Asti @ Astimusica

15 Luglio – Bertinoro (FC) @ Giardini della Rocca – Festival Entroterre

22 Luglio – Piani di Caregno (BS) @ Ground Music Festival (SOLO)

27 Luglio – Bologna TBA

2 Agosto – Milano @ Castello Sforzesco

& MORE TBA

BIO

Giovanni Truppi si forma musicalmente al pianoforte per poi passare anche alla chitarra e al canto. Il suo primo disco è C’è un me dentro di me (2010). Seguono Il mondo è come te lo metti in testa (2013), GIOVANNI TRUPPI (2015), la raccolta Solopiano (2017), Poesia e civiltà (2019), indicato tra i migliori dischi dell’anno dai principali media italiani e francesi, e 5 (2020), un Ep che raccoglie collaborazioni con Calcutta, Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista, Niccolò Fabi e Dario Brunori accompagnato da un libro di storie a fumetti edito da Coconino Press. Magnetico performer, oltre alla chitarra in concerto utilizza un pianoforte di sua ideazione ottenuto modificando un piano verticale: uno strumento di dimensioni inferiori allo standard, smontabile, ed elettrificato tramite una serie di pick-up che gli permettono di amplificarlo. Nel 2021 scrive il suo primo libro, L’avventura (La Nave di Teseo), accompagnato dalla pubblicazione di una nuova canzone che ne porta lo stesso titolo. Il libro è il diario di più di un mese di viaggio lungo il perimetro costiero italiano. A febbraio 2022 partecipa al 72esimo Festival di Sanremo con Tuo padre, mia madre, Lucia, e nella serata delle cover si esibisce con Vinicio Capossela e Mauro Pagani con Nella mia ora di libertà di Fabrizio De André, poi incisa in studio e pubblicata il 25 marzo 2022. Alla vigilia della sua partecipazione al Festival di Sanremo vince “Il Premio Lunezia per Sanremo 2022″ e la Targa MEI Artista Indipendente di Sanremo 2022”. Il 4 febbraio esce Tutto L’universo, l’antologia che racchiude la sua essenza artistica e i suoi primi dieci anni di carriera, la cui edizione in doppio vinile contiene anche una speciale conversazione con Andrea Colamedici di Tlon sui temi delle canzoni. Il 17 giugno esce Alcune Considerazioni, primo brano prodotto da Marco Buccelli e Niccolò Contessa. Il 20 luglio è online la piattaforma Infinite Possibilità, frutto di un altro sodalizio artistico che Truppi ha stretto in questa nuova fase creativa: quello con l’artista visivo Aldo Giannotti. La piattaforma, il cui nome anticipa parzialmente il titolo del nuovo disco, è una mappa digitale in cui il pubblico è accompagnato alla scoperta di questo nuovo percorso. Il 30 settembre esce il brano La felicità accompagnato da un video di Aldo Giannotti. Il 31 marzo esce Moondrone, ultima canzone che anticipa Infinite possibilità per esseri finiti, il nuovo album uscito il 28 aprile e presentato in anteprima in un omonimo tour in cui la musica dialoga con il raffinato teatro d’ombre di Unterwasser. Il 19 aprile esce inoltre Esseri Finiti, un podcast che, senza parlarne (quasi) mai, racconta il disco approfondendo i temi che hanno ispirato le nuove canzoni.

Contatti

Sito ufficiale Giovanni Truppi: https://www.infinitepossibilita.com/

IG: https://www.instagram.com/giovannitruppi/

FB: https://www.facebook.com/GiovanniTruppiOfficial

Telegram: https://t.me/giovanni_truppi

