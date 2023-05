Ernia torna in featuring con Bresh e Fabri Fibra

Share

Dopo il grande successo dell’album Io non ho paura (disco di platino, a cui vanno ad aggiungersi le certificazioni platino per le tracce Bella fregatura e Acqua tonica e le certificazioni oro per Buonanotte e Il mio nome) e del suo primo tour sold-out nei palazzetti, Ernia torna con nuova musica inedita. A tre settimane dall’uscita dello street single Lewandowski X, torna con un brano estivo e travolgente in compagnia dell’amico di sempre e fenomeno del rap genovese Bresh, del leggendario Fabri Fibra e del super produttore Zef. Parafulmini sarà disponibile a partire dal 26 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Caratterizzato da un ritornello impossibile da non canticchiare, da un giro di basso trascinante e da un testo ricco di ironia sulla perfezione che traspare dai social e spesso inganna, Parafulmini si candida a diventare una delle hit dell’estate 2023. La presenza di Bresh (che come Ernia è parte della famosa “generazione 2016” che ha rivoluzionato la scena rap italiana), di Fabri Fibra ((l’artista multiplatino che in vent’anni di carriera e 10 album ha contribuito alla nascita e alla consacrazione del rap italiano vendendo ad oggi oltre 1 milione di copie e portando al successo brani ormai diventati di culto nel panorama musicale italiano) e di Zef (uno dei produttori più acclamati grazie a brani come La coda del diavolo di Rkomi ed Elodie, Farfalle di Sangiovanni o Nemesi di Marracash e Blanco) arricchisce ulteriormente la traccia.

Ernia sarà in tour per tutta l’estate con il suo IO NON HO PAURA – SUMMER TOUR. Le date:

3 GIUGNO ANNONE DI BRIANZA (LC), NAMELESS FESTIVAL

2 LUGLIO BERGAMO, LAZZARETTO

7 LUGLIO ALBA (CN), COLLISIONI FESTIVAL

13 LUGLIO CAORLE (VE), SUONICA FESTIVAL

14 LUGLIO FIRENZE, VIPER SUMMER FESTIVAL

15 LUGLIO FERRARA, SUMMER VIBEZ

19 LUGLIO GENOVA, LIVE IN GENOVA FESTIVAL

20 LUGLIO ORVIETO, ORVIETO SOUND FESTIVAL

22 LUGLIO PALERMO, CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA

23 LUGLIO CATANIA, VILLA BELLINI – SOTTO IL VULCANO FEST

29 LUGLIO SENIGALLIA (AN), MAMAMIA FESTIVAL

31 LUGLIO CASERTA, BELVEDERE DI SAN LEUCIO

10 AGOSTO PAESTUM (SA), MACO FESTIVAL

11 AGOSTO ASCOLI PICENO, ASCOLI SUMMER FESTIVAL

13 AGOSTO OLBIA (SS), RED VALLEY FESTIVAL

20 AGOSTO MONFALCONE (GO), GENERATION YOUNG FESTIVAL

21 AGOSTO BRESCIA, FESTA DI RADIO ONDA D’URTO

Comunicato Stampa: Rossana Moro