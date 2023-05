Da venerdì in radio il nuovo singolo di Leo Gassmann

Share

LEO GASSMANN ritorna con “CAPISCIMI”, il nuovo singolo inedito dell’artista in uscita su tutte le piattaforme digitali e in tutte le radio italiane da venerdì 2 giugno.



La traccia è un brano uptempo divertente e ballabile, perfetto per l’estate, scritto da Marco Rissa, uno dei membri dei The Giornalisti e prodotto dal trio ROOM9.



“È il primo brano frutto della mia collaborazione con Marco Rissa. Parla di come i ragazzi di oggi non siano più interessati ad andare a fondo nelle relazioni amorose, basate esclusivamente sul sesso. Il testo parla di una coppia che mantiene sempre un certo distacco e troppa superficialità nel costruire il rapporto. ‘Ma mai una volta che mi porti al cinema o a prendere un gelato sul Gianicolo’ sono strofe emblematiche, a suo modo poetiche e in cui tutti possono immedesimarsi oggigiorno” – racconta Leo Gassmann.

Il singolo arriva accompagnato da un divertente videoclip che vede la partecipazione di Sofia Viscardi e che mette in scena serenate sotto al balcone, biciclettate sotto la pioggia d’estate e baci su un pontile.



Il singolo sarà aggiunto all’album “La strada per Agartha”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico e che contiene anche il precedente singolo “Volo Rovescio” e “Terzo Cuore”, entrambi scritti con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.

DATE DEL TOUR:

17 giugno – Brescia – Piazza della Loggia – nuova data

21 giugno – Palmiano (AP) – Festival dell’Appennino

17 luglio – Varallo Sesia (VC) – Alpàa Festival 2023 – nuova data

10 settembre – Udine – Friuli Doc – Piazza Libertà – nuova data

BIOGRAFIA

Leo Gassmann nasce a Roma il 22 novembre del 1998, una famiglia di artisti e un cognome impegnativo. All’età di 9 anni entra all’Accademia di Santa Cecilia e studia chitarra classica e solfeggio per 5 anni. A 19 anni viene selezionato per essere uno dei dodici concorrenti di “X Factor 12” arrivando alla semifinale e dimostrando un talento singolare nella scrittura e nella voce. Durante il suo percorso all’interno nel programma, Leo ha avuto la possibilità di riscrivere in italiano un brano inedito di Lewis Capaldi, intitolato “Piume”, ottenendo un grande riscontro di pubblico. Nel 2020 vince la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano “Vai bene così”, confermando le sue doti da cantautore e grande maturità e intensità di interpretazione nonostante la sua giovane età. Il videoclip di “Vai Bene Così”, che ad oggi vanta oltre 7,5 milioni di visualizzazioni su YouTube, gli vale il Premio Roma Videoclip Sanremo Giovani 2020 ricevuto durante l’edizione della Festa del Cinema di Roma. Quest’anno si è laureato in Arte e Comunicazione all’Università John Cabot di Roma.

Dopo l’album d’esordio “Strike”, il giovane cantautore romano ha pubblicato i singoli “Down”, “La mia libertà” e “Lunedì (feat. L’Ennesimo)”. L’artista è stato in gara alla 73° edizione del Festival di Sanremo con il singolo “Terzo Cuore”, scritto e prodotto da Leo Gassmann, Marco Paganelli, Giorgio Pesenti e Riccardo Zanotti.

Ad oggi ha accumulato oltre 56 milioni di stream totali.

Comunicato Stampa: Eleonora Fusi