Soap è l’artista del mese di MTV Push Italia

MTV PUSH ITALIA è il progetto multimediale di MTV dedicato ai nuovi talenti musicali del nostro paese.

MTV PUSH a livello globale è da anni la casa dei nuovi artisti e della nuova musica contemporanea internazionale, rappresenta il brand specifico di MTV che diffonde i nomi e i suoni del futuro prossimo, identifica la musica che ascolteremo nelle nostre cuffie da domani.

Da quest’anno avrà così la sua espressione locale, MTV PUSH ITALIA, e diffonderà la migliore musica emergente del nostro paese.

Il progetto offrirà la possibilità alle nuove leve della musica italiana di mostrare il proprio talento grazie a nuove opportunità di promozione on-line e on-air. E dal vivo. L’artista italiana selezionata questo mese, Giugno 2023, è SOAP. Il suo nome è Sophie, nata a Roma, cresciuta a Latina, classe 2005. A 8 anni la prima chitarra; a 18, cioè ora, sa scrivere, comporre, cantare, sa esprimere talentuosamente un intero mondo fatto di gioventù e nostalgie, vite da vivere, sentimenti da provare, malinconie solitarie, amici e amori, cadute e rinascite.

Ci siamo imbattuti nel suo video durante delle nostre ricerche di vero e proprio talent scouting, eravamo alla ricerca di qualcosa che ci convincesse davvero. Una sera abbiamo visto il suo video e non abbiamo più avuti dubbi, era Lei quello che stavamo cercando.

La canzone e il video sono esattamente quello che vogliamo in alta rotazione per questo mese complesso e contraddittorio; perchè giugno ha già la voglia di lasciarsi andare all’estate, alle vacanze, ma contiene ancora gli aspetti più delicati delle nostre vite, le cose da ricordare, gli errori da non rifare e quelli che tutto sommato potremmo riconcederci.

La canzone si intitola “Macchina Argento”, è il suo terzo singolo, è una brano che scorre facile e spontaneo all’ascolto, scritto con intelligenza e spontaneità, risulta fresco e radiofonico senza essere banale, nè nella melodia nè nel testo.

Alterna all’italiano dei versi in francese, quasi senza accorgersene riesce a switchare il linguaggio e il pezzo fila via liscio come il paesaggio da un finestrino di un’ automobile in corsa. Anche nel video gran parte della narrativa visuale è proprio affidata ad un viaggio in macchina con diversi riferimenti diretti al testo. Il resto sono belle immagini di divertimento e spensieratezza con gli amici, racconti spezzati, stralci di vita all’aperto e momenti più simbolici e malinconici.

Da giovedì 1 giugno su MTV Music (132 e 704 di Sky) avremo perciò in altissima rotazione e per tutto il mese il video di Soap intitolato “Macchina Argento”.

MTV PUSH ITALIA per scovare i nuovi talenti musicali del nostro paese si servirà anche di un format con iscrizione libera, a cui tutti gli artisti che dispongono di un video ufficiale potranno accedere. Si chiama MTV PUSH Radar, clicca su link sotto:

https://www.mtv.it/news/3ygmti/mtv-push-radar-iscrivi-la-tua-band

Iscriversi è semplice, basta caricare il videoclip di un brano musicale originale composto, interpretato ed eseguito da un artista singolo o da una band. Quelli ritenuti più meritevoli da MTV – nel pieno rispetto dell’indipendenza editoriale del brand – entreranno a far parte del progetto MTV PUSH ITALIA, ricevendo visibilità on-line attraverso video, news e contenuti speciali e on air con i passaggi video su MTV Music (canali 132 e 704 di Sky) di un artista selezionato ogni mese.

Comunicato Stampa: Greta Tedde (Omnicom PR Group)