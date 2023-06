La Band XGiove apre il concerto di Zucchero

Share

La band XGIOVE, già vincitrice del Premio Riunite La Band messo in palio da Cantine Riunite per la Miglior Band Emergente al Tour Music Fest 2022, della 60° edizione del Cantagiro e arrivata ad un soffio dall’Eurovision 2023 con il piazzamento al terzo posto nel Contest “Una voce per San Marino”, sarà opening act del concerto/evento che celebra i 40 anni di carriera di Zucchero “Sugar” Fornaciari nel “Diavolo in Re Tour” in programma il prossimo 9 Giugno sul palco dell’RCF Arena di Reggio Emilia.

La band marchigiana composta da 5 eclettici elementi che si è fin da subito guadagnata un posto tra le migliori rivelazioni degli ultimi anni e che ha lanciato proprio lo scorso Venerdì 26 maggio il nuovo singolo “Il cuore sul cortile” prodotto da Valter Sacripanti e dal Tour Music Fest con il sostegno di Cantine Riunite, e che ha annunciato sui suoi social le prossime attività live, avrà l’onore di aprire il concerto di uno dei più grandi artisti italiani riconosciuto anche a livello internazionale prendendo parte ad una festa live attesa da tutti i fans nella città natale del noto musicista, durante la quale si ripercorreranno i suoi più grandi successi e le hit più celebri.

Sul palco vedremo dunque in apertura al concerto di Zucchero “Sugar” Fornaciari il 9 Giugno la formazione marchigiana nata nel 2018 e composta da Nicolò Buccioni (voce e fisarmonica), Ludovico Bartolozzi (tastiere), Federico Piermartire (batteria), Giacomo Strappa (chitarra elettrica) e Andrea Massetti (basso) che si preparano a questo imperdibile evento con la grinta e l’energia che da sempre contraddistingue le loro performances “live”.

Fin dagli esordi hanno partecipato con successo a numerosi festival, contest e presentazioni. Una lunga gavetta e “formazione” sul campo che li ha portati ad aggiudicarsi dei traguardi significativi, come il primo posto al Tour Music Fest 2022, la vittoria al Festival dell’Adriatico – Premio Alex Baroni, il terzo posto a Sanremo Rock & Trend 2019, fino ad arrivare ad un passo dall’Eurovision Song Contest 2023 conquistando il terzo posto nel contest Una voce per San Marino.

Numerosi anche gli opening act a supporto di artisti come Caparezza, Litfiba, Bandabardò, Gabry Ponte, ai quali si aggiunge ora anche Zucchero. Un altro grande traguardo che si somma alla giovane carriera di questa formazione, pronta a sfidare il 9 Giugno la nuova veste di Campovolo, la RCF Arena che, con ben 35.000 sedute, diventa la più grande arena in Europa con posti a sedere per show, eventi e concerti.

LE PROSSIME DATE LIVE DEI XGIOVE:

9 Giugno – Opening Zucchero “Diavolo in Re” Tour, Reggio Emilia RFC Arena (Campovolo)

16 Luglio – Square Music Festival – Opening Le Vibrazioni, Piane di Montegiorgio (FM)

23 Luglio – San Marino Eurolive, Campo Bruno Reffi (RSM)

11 Agosto – Bambù Festival – Opening Carl Brave, Monte Urano (FM)

Comunicato Stampa: Adila Salah – Noise Symphony