Gazzelle, un concerto memorabile a Roma

Un concerto memorabile, denso di emozioni, quello che ha visto Gazzelle protagonista ieri sera, venerdì 9 giugno, allo Stadio Olimpico di Roma. Il cantautore ha consacrato il suo sogno nella sua città, riuscendo a trasformare il boato e i cori di uno stadio in un concerto intimo dove poter scambiare parole ed emozioni a stretto contatto con il pubblico, come ai suoi esordi nei club.

A poche ore da questo grande traguardo, ecco che torna a sorprendere il suo pubblico, annunciando il tour “DENTRO X SEMPRE”, che si terrà in tutti i principali palasport d’Italia nel 2024.

“DENTRO X SEMPRE” partirà l’8 marzo da Padova e raggiungerà sette città italiane per riportare la dimensione live più vicina alle case dei suoi fan, suonando il nuovo album “DENTRO” (https://gazzelle.lnk.to/DENTRO; Maciste Dischi/Artist First) e le canzoni che in questi anni hanno accompagnato la vita di tantissime persone.

Di seguito tutte le date del tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti:

8 marzo 2024 || Padova @ Arena Spettacoli Padova Fiere

13 marzo 2024 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

16 marzo 2024 || Eboli (SA) @ PalaSele

21 marzo 2024 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

24 marzo 2024 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

3 aprile 2024 || Roma @ Palazzo dello Sport

7 aprile 2024 || Torino @ Pala Alpitour

Le prevendite saranno disponibili online a partire dalle ore 14.00 di lunedì 12 giugno su www.ticketone.it/ e nei punti vendita autorizzati dalle ore 14.00 di sabato 17 giugno.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Il nuovo tour arriverà a 9 mesi dallo show speciale di ieri sera allo Stadio Olimpico, il suo unico del 2023, cheha visto salire a sorpresa sul palco, insieme a Gazzelle, alcuni amici e colleghi ospiti nel corso di tutto lo show: in ordine di esibizione, Marco Mengoni, Mara Sattei, Mobrici, Fulminacci e Ligabue.

Durante il concerto,prodotto da Vivo Concerti, Gazzelle è stato accompagnato come sempre dalla sua band – Claudio Bruno (alla chitarra), Claudio Laguardia (alla batteria), Gabriele Roia (al basso), Ettore Mirabilia (alle tastiere) e Giovanni Grieco (alla chitarra) – e, per l’occasione, la formazione si è estesa anche ad archi – Guendalina Pulcinelli ed Elena Bianchetti – e cori – Debora Cesti, Micol Touadi e Flaminia Lo Bianco –, che hanno risuonato per tutto lo stadio mentre l’artista cantava all’unisono insieme al suo pubblico.

Una tappa indimenticabile nella carriera live dell’artista, partita nel 2017, per intraprendere un percorso che negli ultimi 6 anni l’ha visto esibirsi ovunque nella sua Roma: dal Monk Club all’Ex Dogana, dall’Atlantico Live al Palazzo dello Sport, dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica fino all’Ippodromo delle Capannelle la scorsa estate nel corso del Rock in Roma, con oltre 25.000 presenze.

GAZZELLE scrive belle canzoni pop, ben radicate nella contemporaneità ma figlie legittime della tradizione cantautorale italiana. Queste tutte le conquiste discografiche di Gazzelle: oltre agli album “PUNK” e “OK”, certificati doppio platino, e “MEGASUPERBATTITO” certificato platino, ha ottenuto il quadruplo platino per “Destri”, il doppio platino per “Non sei tu”, “Tuttecose” feat. Mara Sattei e il platino per “Scintille”, “Una canzone che non so”, “Vita Paranoia”, “Polynesia”, “Sopra”, “Coltellata” feat. thasup e il disco d’oro per “Coprimi le spalle”, “Scusa”, “Settembre”, “Ora che ti guardo bene”, “Punk” (brano omonimo all’album), “Sayonara”, “Nero”, “Martelli” “Meglio così”, “Quella te”, “NMRPM”, “SMPP”, “Tutta la vita”, “Sbatti”, “Lacri-ma”, “Belva”, “Fottuta Canzone”, “Però” e “IDEM”(certificazioni diffuse da Fimi/GfK Italia).

