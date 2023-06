Michele Zarrillo un concerto speciale a Roma

Share

Michele Zarrillo si esibirà nella sua Roma il 26 luglio, nella splendida cornice del Teatro Romano di Ostia Antica.

Uno speciale appuntamento live con ospiti a sorpresa, pensato dall’artista romano – dopo le tante richieste ricevute – per incontrare sia i fan storici che quelli delle nuove generazioni che lo hanno recentemente scoperto insieme a Will sulle note di “Cinque Giorni”. L’evergreen, a distanza di quasi 30 anni dall’uscita, non solo è diventato virale sui social soprattutto tra i giovanissimi, ma ad aprile è stato certificato Disco d’Oro. Il riconoscimento va ad aggiungersi ad un altroDisco d’Oro (ricevuto per il suo compleanno, il 13 giugno 2022) per “ L’amore vuole amore”: FIMI ha certificato 50.000 copie vendute dell’album del 1997 (che all’epoca aveva raggiunto l’importante traguardo di 6 Dischi di Platino)

“Sarà una grande emozione riabbracciare i fan che mi seguono da sempre, ma anche esibirmi per la giovane generazione che si è avvicinata a me da qualche tempo” ha commentato Michele a tal proposito.

Il live al Teatro Romano di Ostia Antica sarà un modo per scoprire e riscoprire un artista con una carriera e un repertorio come ce ne sono ancora pochi, ricchissimo di successi e di classici intramontabili della nostra musica italiana d’autore. Due ore di spettacolo, con alcuni ospiti a sorpresa, in cui non mancheranno le canzoni degli ultimi album che tante soddisfazioni gli hanno regalato. Un’occasione imperdibile per apprezzarne dal vivo il grande talento, le sue doti di musicista e compositore, oltre che le qualità interpretative, toccanti e virtuose allo stesso tempo.

Sul palco con Michele Zarrillo (voce, piano, chitarra acustica ed elettrica) un eccezionale team di musicisti di altissimo livello: Roberto Guarino (chitarre), Andrea Valentini (chitarre), Andrea Rongioletti (tastiere), Danilo Fiorucci (basso), Pino Vecchioni (batteria). Produzione Musicale Alessandro Canini. Organizzazione e Produzione Authentic Jam.

I biglietti per il concerto sono in prevendita su Ticketone al seguente link https://www.ticketone.it/artist/michele-zarrillo/

Michele Zarrillo è nato a Roma nel 1957. Esordisce artisticamente negli anni ‘70 come chitarrista, fondando i “Semiramis”, e, negli anni successivi, si rivela come autore di grande talento firmando brani per Renato Zero e Ornella Vanoni. Da lì a poco, comincerà ad interpretare le sue canzoni: vincerà un festival di Castrocaro (1979) e poi Sanremo nel 1987 con “La notte dei pensieri” nella categoria Nuove Proposte (sono ben 13 le sue partecipazioni al Festival, e almeno 10 le canzoni portate in gara che sono diventate degli evergreen) e le hit in classifica: ad oggi ha venduto oltre quattro milioni di dischi.

MICHELE ZARRILLO

ROMA – Teatro Romano di Ostia Antica

26 luglio 2023 – ore 21

Biglietti in vendita su Ticketone https://www.ticketone.it/artist/michele-zarrillo/



