Anastasio torna in radio da venerdì

Disponibile in radio da venerdì 16 giugno “A-PROFITTO”, il nuovo singolo di ANASTASIO in uscita per Humble in distribuzione ADA Music Italy. Dopo l’ultimo disco, Mielemedicina (Epic/Sony Music Italy, 25 febbraio 2022), con questo nuovo brano riprende il suo viaggio in musica tornando alle origini, alle parole, al rap.



ANASTASIO si conferma ancora una volta abile paroliere, unico nel suo genere, capace di raccontarsi senza compromessi. A-PROFITTO è infatti una riflessione sulla vita, sulla modernità e su se stesso. A-PROFITTO è fermarsi per ripartire. Metriche serrate e dirette per potersi raccontare, farsi guardare dentro e mettere la propria arte davanti al profitto a tutti i costi, al voler sfruttare ogni pezzo di se stessi, ogni emozione e ogni gesto, non perdersi nell’autocelebrazione e cercare una via d’uscita a un mondo fatto solo di numeri e valore di mercato.

“Sembra che oramai tutto debba essere sfruttato, persino i propri sentimenti. Il rapporto con gli altri ma anche quello con se stessi somiglia sempre di più a un rapporto lavorativo. Amori a contratto, amicizie profittevoli, l’influencer piange e corre a fotografarsi, il cantante soffre, beato lui: scriverà una canzone.” Anastasio

Troisi diceva “lasciatemi soffrire in santa pace“, senza la smania di guadagnare anche dal proprio dolore. Di questo parla A-PROFITTO. Che vita è quella vissuta pensando soltanto a ciò che è utile? Inutile è l’arte, inutile è Dio.

Prodotto da Cali Low, foto, cover e progetto Visual a cura di Angese Carbone

CREDITI

Autori: Marco Anastasio

Compositori: Cali Low

Producer: Cali Low

Etichetta: Humble in distribuzione ADA Music Italy

Edizioni: Nasta Enterprise srl; Humble srl; L’animale edizioni musicali

BIO

Anastasio, prima era Nasta, a volte è Marco Anastasio. Sceglie di uccidere il personaggio e sceglie il suo nome come nome d’arte, avrà tempo per pentirsene. Scrive questa bio in terza persona mentre nelle sue canzoni varia dalla prima alla terza, sempre singolari. Ama lo storytelling, la mistica degli Atreides, i temi esistenziali.

Comunicato Stampa: Cesare Sinigaglia Astarte Agency