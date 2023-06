Il MAST Festival di musica elettronica e arti visive

Share

Dopo il successo dell’edizione 2022, MAST, il festival di musica e arti visive torna per l’edizione 2023, che si terrà a Scicli dal 10 al 13 agosto.

MAST Festival nasce nel 2019 con la chiara intenzione di creare un movimento, una contaminazione culturale e artistica nella cornice barocca di Scicli, gioiello della Val di Noto. Il festival propone performance musicali, esperienze artistiche ed attività di scoperta non convenzionale del territorio e dei luoghi e paesaggi eclettici.

Quest’anno per la parte musicale, oltre ai già annunciati Indian Wells, Deena Abdelwahed e Sisters of Rave, si aggiungono il produttore e dj marocchino Amine K, la producer e performer modicana Knarzy, il duo italo peruviano La Diferencia e Archivio Futuro, il progetto di Lorenzo BITW e Danilo Menna uscito per La Tempesta Dischi.

Oltre ai set di musica elettronica ci sarà un workshop in collaborazione con Aerocene, una comunità globale dedicata e diversificata di professionisti che collaborano per promuovere e attuare esperimenti di consapevolezza ambientale e rilevamento atmosferico, Abusi Studio, studio di architettura che opera in contesti critici, una cooperativa sociale del territorio che combatte il lavoro nero e gli studenti dell’Istituto Artistico Tommaso Campailla Liceo Scientifico di Modica. Il workshop prevede la realizzazione di una struttura aerostatica prodotta riciclando la plastica delle serre della zona di Ragusa, che verrà messa in volo durante il festival per sensibilizzare su temi come il lavoro nero e il caporalato.

Come nella scorsa edizione MAST organizza Scicli Unknown, un tour non convenzionale alla scoperta della città sconosciuta nella città, che quest’anno raddoppia e si avvarrà della performance di Ephemeral Tomorrow, un collettivo di media art con sede a Berlino che si concentra sull’interconnessione tra arte, scienza e tecnologia, con una fascinazione per l’universo e l’esplorazione dello spazio. Quest’anno il tour si svolgerà seguendo una carta climatica raffigurante l’aumento delle temperature nelle aree di Scicli dal 2002 al 2042 ad intervalli di 20 anni.

La scorsa edizione ha riempito Scicli di musica, con 1.500 presenze e la rivalutazione di luoghi storici come il Colle di San Matteo ed il recupero di altri come U Fuossu.

La terza edizione del MAST festival abbandona virtualmente la solidità della roccia e l’elemento terra per librarsi nel dominio dell’etereo, della velocità e degli agenti atmosferici, in grado con il loro fervore incessante di modellare le montagne e le cime tempestose. Mast festival sarà pertanto una riflessione su tutto ciò che, come l’aria, trascina e costringe al mutamento. Mast AERE andrà a toccare, nelle azioni che contraddistinguono il festival, le implicazioni generate dal rapporto che l’uomo intrattiene con l’atmosfera.

Per info sul programma, accessi e biglietti: https://www.mastfestival.com/

Comunicato Stampa: Giulia Elefanti