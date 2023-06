Il Dubbing Glamour Festival 5th metterà in palio contratti con la Warner Bros

Share

Già vincitore del sostegno del MIC Ministero della Cultura Direzione Generale del Cinema e dell’Audiovisivo, Regione Liguria e Comune di Genova – Genova Città dei Festival il Dubbing Glamour Festival 5th, spin-off di ActorsPoetryFestival 12th, debutta a Genova in piena estate con un’azione di sistema che, a partire dalla Call che richiama in Liguria attori e autori performer pronti a disputarsi i contratti messi in palio dalle Produzioni alle Finali di Palazzo Ducale, il principale centro di produzione culturale di Genova. Dal 2019, dove ha debuttato col nome di Portofino Dubbing Glamour Festival e con una giuria presieduta dalla Major e Giancarlo Giannini (Nomination Premio Oscar e Stella Walk of Fame) il progetto è cresciuto. Warner Bros, di cui ricorre il Centenario della fondazione degli Studios a Burbank nel 1923, metterà in palio due contratti per aspiranti doppiatori, ma la vera novità è che Warner, in questa edizione del DGF, punta a formare una nuova generazione di dialoghisti, idea che è piaciuta al DLCM (Dipartimento di Lingue e Letterature Contemporanee di Genova) per cui è nata una Convenzione. Fra le Società di doppiaggio per l’edizione 2023 abbiamo scelto PUMAISDUE, una delle più prestigiose e serie società italiane operanti in Italia. La Giuria sarà composta da Eugenio Pallestrini (Presidente del Museo dell’Attore), Annalaura Carano (Director of Theatrical Dubbing, Warner Bros. Entertainment) Massimiliano Fasoli (già direttore di Cult Network Italia e vice direttore di Mediaset), Roberto Silvestri (Conduttore di Hollywood Party), Daniela Capurro (direzione artistica), Francesco Vairano (presidente AIDAC Associazione Dialoghisti Adattatori Cinetelevisivi, direttore di doppiaggio, attore, doppiatore), Toni Biocca (Vice presidente AIDAC, dialoghista adattatore di Breaking bed), Rossella Izzo (regista, direttrice di doppiaggio, doppiatrice, attrice), Ennio Coltorti (direttore di doppiaggio, doppiatore, regista) e altri. Fra gli ospiti: Hal Yamanouchi, Angela Balbin, Stefania Benelli, Mariangela D’Abbraccio, Jun Ichikawa. La Sezione audiolibri, che ha visto in giuria le più grandi case di produzione italiane, editrici delle voci delle Star di Hollywood, assegnerà i contratti per il settore e rappresenta un fiore all’occhiello del Dubbing Glamour Festival. La celebrazione del Centenario di Warner Bros prevede una programmazione di proiezioni e spettacoli che renderanno la Liguria e Genova un centro di opportunità unico. Online il Bando per le candidature:

SEZIONE ATTORI

Esibizione dal vivo

Audiovisivo (cinema e doppiaggio)

Cinema/Video acting

Audiolibri

Speakering

Le Compagnie partecipano alla sola Sezione Esibizione dal vivo.

SEZIONE AUTORI

Poetry (dialoghisti, sceneggiatori, poeti).

Scarica da questa pagina i materiali per candidarti:

Bando Dubbing Glamour Festival 5th e premi in palio

Regolamento 2023

Scheda di iscrizione

Modulo Minori

Eccezionali le Masterclass di apertura dell’edizione 2023, raccomandiamo questa scelta per tutti i nostri iscritti che ne hanno fatto richiesta:

Masterclass su adattamento di opere audiovisive per il doppiaggio. Docente: Toni Biocca. Luogo: Aula Magna Università di Genova – Villa Piaggio.

Masterclass di doppiaggio con Francesco Vairano (Presidente AIDAC)

Masterclass di doppiaggio con Ennio Coltorti.

Le candidature sono aperte fino al 20 luglio 2023 esclusivamente nella forma indicata in questa newsletter e sul sito www.teatrogag.com.

