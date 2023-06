Carlo Verdone al Marateale – Premio internazionale Basilicata

Share

Un grande e attesissimo ritorno in occasione della XV edizione di “Marateale – Premio internazionale Basilicata” che si terrà dal 25 al 29 luglio 2023 nella splendida location dell’Hotel Santa Venere a Maratea, “la perla del Tirreno”.

Carlo Verdone, uno degli artisti italiani più amati dal pubblico del piccolo e grande schermo, salirà sul palco della kermesse del “cinema per il cinema” per essere premiato per la comedy serie “Vita da Carlo”, la cui seconda stagione sbarcherà prossimamente su Paramount+. Una storia tutta italiana, ma fatta di sentimenti ed emozioni che sono universali, che lo vede in veste di regista e interprete.

“È grande motivo di orgoglio per noi premiare Carlo Verdone, un amico di Marateale. Un artista che, forte della sua verve e spontaneità, è diventato un punto di riferimento per la storia del cinema del nostro BelPaese” commentano gli organizzatori di “Marateale”, Antonella Caramia (Associazione Cinema Mediterraneo) e Nicola Timpone (Direttore artistico della manifestazione), che stanno continuando a lavorare a un programma che, come ogni anno, sarà ricco di contenuti, ospiti e sorprese.

Il nome di Carlo Verdone si aggiunge a quelli di Giancarlo Giannini, Pio e Amedeo, Francesca Fagnani e il produttore Tarak Ben Ammar, annunciati nei giorni scorsi. A breve verranno svelati ulteriori dettagli sul programma dell’edizione 2023 di “Marateale – Premio internazionale Basilicata” assieme agli altri nomi del cast artistico che saliranno sul palco della manifestazione.

Comunicato Stampa: Manzo Piccirillo