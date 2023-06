“La tua ragazza” il nuovo singolo di svegliaginevra

Share

Dopo Stare Con Te torna svegliaginevra con LA TUA RAGAZZA, il nuovo singolo disponibile da venerdì 23 giugno per Columbia Records/Sony Music Italy.

Oltre 12 milioni di streaming solo su Spotify, due brani selezionati da Netflix Italia e USA e tante date dal vivo, tra cui l’opening dell’intero tour italiano di Jack Savoretti, svegliaginevra è pronta ad incantarci nuovamente con il suo pop elegante e personale.



La tua ragazza è un invito a lasciarsi andare alle cose belle che succedono inaspettatamente e a esprimersi, nel mese in cui l’amore dovrebbe diventare la chiave di lettura del mondo. A seguire l’onda dei sentimenti più puri e a non perdersi mai. È la storia di due ragazze, l’inizio, lo scambio di like, fino all’arrivo delle prime insicurezze per la difficoltà di vivere liberamente l’amore e la paura di tuffarsi in questo mare gigante che è la vita.

“Adesso che Sorridi mi basta

A respirare Dalle tue labbra

Tu dov’eri Nei pensieri miei

E sono già La tua ragazza“



CREDITI

Scritto da Ginevra Scognamiglio, Leonardo Lombardi e Marco Barbieri.

Prodotto e mixato da Leonardo Lombardi e Marco Barbieri c/o La Clinica Dischi



svegliaginevra è una cosa che ripeto spesso.

Sarà che sono pigra, sarà che vivo in un mondo tutto mio tra le poesie più belle, i film d’amore, i sogni, le canzoni tristi e qualche riflessione post-cazzata sul perché mi ostini a non contare mai fino a 100 prima di parlare, prima di fare, prima di essere me stessa sempre anche quando sarebbe il caso di trattenersi.

svegliaginevra me lo dice mia madre, me lo dicono i miei amici perché sono distratta la maggior parte delle volte e anche disordinata nei pensieri, nei piani e nella mia stanza. Faccio da sempre parte del ristretto gruppo di persone che hanno il talento di dimenticare le cose importanti come i compleanni e gli appuntamenti ma non le cose inutili come i nomi degli ex.

svegliaginevra dunque lo spiego così, come un risveglio che avviene attraverso la musica e le parole. Le parole sono importanti perché ci aiutano a capire chi siamo e cosa abbiamo dentro. E’ così che scrivere per me diventa l’auto-analisi necessaria alla sopravvivenza di ognuno di noi.

svegliaginevra è la mia sveglia personale, non quella alle 7 del mattino ma quella della mia vita che mi salva sempre dai momenti peggiori, quando sembra che il mondo mi stia crollando addosso, quando sembra che le cose stiano andando dalla parte sbagliata, quando penso di essere io quella sbagliata. Svegliatevi con me ⏰”



BIO

svegliaginevra debutta nel maggio 2021 con Le tasche bucate di felicità, che contiene due brani selezionati da Netflix Italia e Netflix USA ed inseriti nelle tracklist della serie Summertime 2 (IT) – “Come fanno le onde” – e nel film From Scratch (USA) – “Elastico”.

Il secondo album è Pensieri sparsi sulla tangenziale, uscito ad aprile 2022, contenente diversi feat tra cui Zero Assoluto, CMINI, cmqmartina e M.E.R.L.O.T. L’album contiene il singolo “Quello che volevi”, scelto da CADENA SER – più grande network radio di Spagna – come migliore canzone internazionale del 2022.

Le tasche bucate di felicità e Pensieri sparsi sulla tangenziale sono stati un grande successo totalizzando oltre 12 milioni di streaming su Spotify, oltre ad aver collezionato diverse copertine di playlist editoriali tra cui Indie Italia, Scuola Indie e Indie Triste.

svegliaginevra negli ultimi due anni è stata in tour per oltre 30 date, impreziosite dall’opening dell’intero tour italiano nei teatri di Jack Savoretti, per Paolo Nutini al Fabrique di Milano e Alessandra Amoroso al Palazzo dello Sport di Roma – quest’ultimo grazie all’iniziativa Equal di Spotify – oltre a Frah Quintale e The Zen Circus, tra gli altri.

Stare con te è il primo singolo del 2023, pubblicato per Columbia Records/Sony Music Italy.

Comunicato stampa: Ufficio Stampa Astarte