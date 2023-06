“Fai bei sogni” tra musica classica e jazz

Share

Ho un debole per i suonatori di saxofono, specialmente il sax tenore… non so che cosa sia ma mi fanno impazzire, non hanno che da suonare otto battute di “My Melancholy Baby” e la mia spina dorsale si affloscia, mi viene la pelle d’oca e gli casco tra le braccia… (Marilyn Monroe dal film “A qualcuno piace caldo”)

Il fine settimana al Museo del Saxofono si apre proprio con un evento che raffigura e delinea lo stereotipo per eccellenza dell’erotismo musicale. Sabato 24 giugno è in programma il terzo evento della 4a edizione Rassegna Fai Bei Suoni con SAXAPPEAL, un concerto-spettacolo che vede protagonista il padrone di casa, il direttore del Museo Attilio Berni, insieme ad un organico formato da Alessandro Crispolti al pianoforte, Christian Antinozzi al contrabbasso e Alfredo Romeo alla batteria. Sax ed Eros, connubio indissolubile che diviene il tema di un avvincente concerto-racconto ricco di musiche sensuali ed accattivanti, aneddoti, curiosità, filmati e incredibili strumenti per narrare le avvincenti metamorfosi del più sexy degli strumenti musicali.

Lo strumento musicale più “endoscopico”, quello che, più di ogni altro entra nel corpo del musicista e ne amplifica, non solo le cavità organiche, ma soprattutto le passioni, gli umori… quelle emozioni da sempre soffiate nel più saxy degli strumenti musicali. Non solo ottone ma l’estensione dell’anima di chi lo suona! A lui Attilio Berni, il più grande collezionista di saxofoni al mondo, ha voluto dedicare un tempio museale, unendo storia, scienza ed edutainment, aperto a tutti. Un’iniziativa tesa a promuovere ed avvicinare giovani, appassionati e cittadini alla musica dal vivo ed alla settima arte celebrando una location unica al mondo e uno strumento senza eguali.

L’ingresso al concerto è di € 17,00; per chi volesse, a partire dalle 20:30 è in programma un’apericena al costo di € 15,00.

Domenica 25 giugno, invece, si cambia completamente registro con un programma di musica classica che, alle ore 19:00, vedrà protagonista il Duo Camilletti, ininterrottamente presente nel palinsesto artistico del Museo del Saxofono dal 2020, che torna a esibirsi anche quest’anno con un nuovo programma dedicato al racconto in musica, o meglio alla capacità della musica di suscitare e far vivere immagini e situazioni.

Apre la serata il secondo “Concerto per Flauto K314” di Mozart, un autore così legato al teatro da infondere costantemente in tutta la sua produzione le suggestioni del monologo intimo e del dialogo operistico. L’impressione della narrazione prosegue poi attraverso una serie di brani di autori francofoni: velata e in trasparenza, come nel caso del delicato “Pièce” di Ibert; dichiarata, ma volutamente indefinita, nelle due ballate (letteralmente, poemi in musica) e in “Image” di Bozza; manifestamente descrittiva, sia nella celeberrima Polacca chopiniana, appassionato omaggio al folklore della terra d’origine dall’autore, come pure nell’irriverente rappresentazione di Ravel (Mattinata del matto, il titolo del brano in italiano) di una scena d’amore popolaresca dai tratti languidi e grotteschi allo stesso tempo.

Un omaggio alla geniale fantasia di un modo di raccontare che non è mai univoco e oggettivo, ma si concretizza attraverso i ricordi e le emozioni di chi ascolta con animo grato il grande miracolo della musica.

L’ingresso, di € 10 (€ 7 ridotto), comprende la visita al Museo e il concerto (incluso gratuitamente).

Attilio Berni, saxofonista, diplomato in clarinetto al Conservatorio di Musica “S. Cecilia” di Roma nella classe di Vincenzo Mariozzi, dal 1993 svolge una intensa attività di ricerca storica ed organologica sul saxofono e sugli strumenti a fiato. Ha collaborato con la L.A. SAX di Los Angeles e la Roling’s. È membro dell’Association des Collectionneurs d’Instruments à Vent di Parigi ed è testimonial delle fabbriche EPPELSHEIM (Germania) e J’ELLE STAINER (Brasile).

Molteplici le collaborazioni cinematografiche e televisive tra le quali: “La leggenda del pianista sull’oceano” di G. Tornatore, “The Talented Mr. Ripley” di A. Minghella, “The Blue River” di P. Scharnk, “The Gangs of New York” di M. Scorsese, “Speciali” televisivi sugli strumenti musicali vintage e la propria collezione prodotti per La7, Jazz Channel e RAI.

Ha organizzato mostre e conferenze nei Conservatori di Musica di Roma, Bari, Lecce, Avellino, Monopoli, Cagliari, L’Aquila, Salone della Musica Classica e Jazz di Ferrara, Sala Anselmi di Viterbo, Perugia Classico, Scuderie Aldobrandini di Frascati, Palazzo Valentini di Roma, Accademia delle Belle Arti di Lecce, 15° World Saxophone Congress a Bangkok, Jazzit di Collescipoli, Castello Reale di Moncalieri, MIM di Bruxelles, Villa Gugliemi a Fiumicino, Musica Antiquaria a Cesena, Forma e Poesia Jazz Festival di Cagliari, 18° World Saxophone Congress di Zagabria.

Si è esibito in alcuni dei teatri più prestigiosi italiani ed europei: MIM Theatre di Bruxelles (Belgio), Tagliacozzo (Festival di Mezza Estate), Potsdam (Germania), Valladolid (Spagna), Opéra di Bordeaux, Abbazia di St. Michel en Thierache (Francia), Casa del Jazz, Auditorium della Conciliazione, Parco Auditorium della Musica (Italia), Jazz Campus Basilea (Svizzera), Teatro Lisinski di Zagabria (Croazia).

YUMI CAMILLETTI nata a Roma il 28 settembre 2005,vive a Fregene (RM) dove frequenta il quarto anno di liceo classico. Dopo aver intrapreso giovanissima lo studio del pianoforte, è passata nel 2015 a quello del flauto traverso, dapprima sotto la guida del M° Jozefina Negri, e dal 2018 con il M° Giampio Mastrangelo. È iscritta al 2° anno del Triennio di Flauto nel conservatorio di Santa Cecilia in Roma nella classe del M° Francesco Leonardi. Ha frequentato masterclass e corsi tenuti dai maestri Giampio Mastrangelo, Samuel Casale, Laura Varga, Paolo Taballione, János Bálint e Sébastien Jacot. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali, tra cui: 1° premio al 9° Concorso Nazionale “San Vigilio in…canto” (cat. A3 – fino a 14 anni), il 1° premio assoluto al 6° Concorso Nazionale “Note nel Borgo dell’Angelo” (cat. 6B – 12/15 anni), il 1° premio al Concorso Nazionale “Giovani Musici” edizione 2019 (cat. B – fino a 18 anni) e il 1° premio assoluto alla Competizione Musicale Internazionale “Perusia Harmonica” edizione online 2022 (cat. C – 14/17 anni), 1° premio assoluto e menzione speciale al 13° Concorso di Musica “San Vigilio in…Canto” Sezione Internazionale (cat. G3 – fino a 18 anni compiuti) e il 1° premio assoluto al 13° Concorso Musicale Internazionale “Città di Tarquinia” (cat. I2 – 17/20 anni).

Nonostante la giovane età, si è già esibita in numerosi concerti, tanto in veste di solista che in varie formazioni da camera.

KIRO CAMILLETTI, nato a Roma il 18 dicembre 2008, vive a Fregene (RM) dove frequenta la classe prima liceo scientifico. Studia pianoforte da quando aveva 5 anni, sempre sotto la guida dei suoi genitori, Alessandro Camilletti e Sun-Hee Yang. A gennaio di quest’anno ha seguito la masterclass di Beatrice Rana presso la scuola internazionale di musica Avos Project. Tra i più recenti successi come solista di pianoforte in concorsi nazionali e internazionali ricordiamo il 1° premio al 9° Concorso Nazionale “San Vigilio in…canto” (cat. A2 – fino a 11 anni), il 1° premio assoluto al 6° Concorso Nazionale “Note nel Borgo dell’Angelo” (cat. 4A – 8/11 anni), il 1° premio al 9° Concorso Internazionale “Premio Accademia Giovani” (cat. A – 9/11 anni), il 1° premio al Concorso Nazionale “Giovani Musici” edizione 2019 (cat. B – nati dal 2001 in poi), il 1° premio al 9° Concorso Internazionale “Clara Wieck Schumann” (cat. C – 13/14 anni), il 1° premio assoluto alla Competizione Musicale Internazionale “Perusia Harmonica” (cat. B – 11/14 anni) e il 1° premio al 13° Concorso Musicale Internazionale “Città di Tarquinia” (cat. I1 – fino a 16 anni).

Si esibisce regolarmente in concerto dal 2018, anno in cui ha debuttato come vincitore nella sua categoria del 6° Concorso Internazionale “Note sul Mare”, proponendo programmi che spaziano dal repertorio antico alla musica del secondo Novecento.

