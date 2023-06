Noemi, Beatrice Quinta e molti altri ospiti al Pride Village Virgo

Share

Proseguono da mercoledì 28 giugno a sabato 1 luglio gli appuntamenti, a base di musica, cultura e divertimento, del Pride Village Virgo, il più grande festival LGBTQIA+ italiano, che attiva al giro di boa del mese di luglio con una settimana ricca, come sempre, di eventi di grandi ospiti.

A night with Noemi

I cancelli della Fiera di Padova si riapriranno mercoledì 28 giugno alle 19.30 per ospitare per la serata un’amica del Pride Village Virgo: Noemi.

Dagli esordi di X Factor, l’artista è una delle voci più note e riconoscibili del panorama musicale italiano, in grado di misurarsi con il pop, il soul, l’R’n’b e il blues. In oltre dieci anni di carriera ha interpretato brani scritto dai principali autori italiani, tra cui Vasco Rossi, Gaetano Curreri, Ivano Fossati, Giuliano Sangiorgi, Fabrizio Moro, Federico Zampaglione, Tommaso Paradiso. Dopo un 2022, che l’ha vista protagonista nei principali teatri italiani, la certificazione oro per l’album “Metamorfosi” e la pubblicazione del nuovo brano “Fuori dai guai” feat. Gemitaiz, Noemi arriverà al Pride Village Virgo per raccontarsi in musica attraverso una selezione dei suoi più grandi successi: da “Briciole”, “Per tutta la vita”, “L’amore si odia”, “Non smettere mai di cercarmi” ai recenti “Ti amo non lo so dire” e “Hula-Hoop”, frutto della collaborazione con Carl Brave. Senza dimenticare “Finalmente Liberi”, che è stata la sigla ufficiale del Village nel 2016.

La serata inizierà come di consueto con l’intrattenimento dell’Aperiradio di Giusva e Lorenzo Bosio e si chiuderà in pista con la disco pop di Alberto Pinato.

[Ingresso 15€ dalle 19:30 alle 23:30, gratuito dalle 23:30 alle 02:00]

La Stand Up Comedy di Sandro Cappai

Giovedì 29 giugno la musica lascerà temporaneamente spazio all’appuntamento settimanale con la Stand Up Comedy targata Pride Village Virgo. A salire sul palco sarà Sandro Cappai, co-fondatore del progetto Stand-up Comedy Sardegna e membro della redazione di Lercio.it. Nel suo nuovo spettacolo, “Non si muore così facilmente”, l’attore porterà il pubblico in un viaggio intimo e senza filtri fra passato e presente, fra l’infanzia e il realizzare che forse si è diventati adulti. Una vita fatta di alti e bassi, con alcune costanti: l’ansia, l’ipocondria e le discussioni con la propria madre.

In attesa dello spettacolo, i “Villeggianti” avranno a disposizione sette punti bar, per un aperitivo o un after dinner, un’enoteca e una caffetteria. Per cenare potrà scegliere tra cucina asiatica, sushi e fusion, primi e grigliate, tartare di pesce, pizzeria e paninoteca, grazie ai diversi ristoranti ed i pub del centro cittadino che hanno spostato al Festival il loro giardino estivo.

A chiudere il giovedì ci penserà Iuri DJ, da molti anni al timone di uno dei club più popolari del Nord Italia, l’Art Club di Desenzano sul Garda.

[Ingresso gratuito dalle 19:30 alle 21:00; 3€ dalle 21:00 alle 2:00]

Il Pride Village Virgo festeggia in musica i 100 anni della Disney

Al Palavillage special Guest Dj: Mazay

Una serata da non perdere per un pubblico di tutte le età quella di venerdì 30 giugno al Pride Village Virgo. Il Festival avrà infatti il piacere di ospitare “Disney In Concert”, evento creato da Teatroinmusica per celebrare i cent’anni della Disney. Il concerto vedrà risuonare sul Boulevard le musiche più iconiche della centenaria casa di produzione, in uno spettacolo che ripercorrerà le più belle musiche da film della fabbrica dei sogni, cantate da voci straordinarie e contornate da magiche coreografie.

Anche gli animi più rock saranno in ogni caso accontentati. A scaldarli ci penserà Timothy Cavicchini che, dopo le esperienze di The Voice, All Together Now ed essere apparso su Vanity Fair, presenterà al pubblico “Weekend”, suo nuovo progetto discografico in cui il rocker affronta per la prima volta il mondo dell’elettronica tipico della dance.

Ed è proprio quest’ultima che sarà protagonista indiscussa della late night. Come ogni venerdì la kermesse aprirà entrambe le sue piste per ospitare virtuosi della consolle provenienti dai club più rinomanti della Penisola e non solo. Sul Boulevard impazzerà la Disco Tunga, con la disco pop di Matty P. Al Palavillage, Thomas Deil aprirà il set di Mazay, DJ e producer internazionale, un mezzo dei Pink is Punk, che conquisterà il pubblico con un viaggio tra sonorità house, future pop, bass con influenze electro.

[Ingresso gratuito dalle 19:30 alle 21:00; 8€ dalle 21:00 alle 4:00]

Il Pop ironico e seducente di Beatrice Quinta.

Party “Club Domani” con Sergio Tavelli e Andrea Ratti

Per inaugurare il primo giorno del mese di luglio, il Pride Village Virgo ha invitato Beatrice Quinta, artista rivelazione dell’ultima edizione di X Factor. Classe 1998, l’artista esordisce a Sanremo Giovani nel 2015 con il brano “Paulette”. In questi anni scrive e canta le sue canzoni, ma collabora anche come autrice con altri artisti. Nel frattempo, scrive anche top line per diversi dj in tutta Europa. Nel 2020 inizia un nuovo percorso artistico che la porta nel 2022 a partecipare al fortunato Talent. Il suo ultimo singolo, “se$$o” conferma la cifra musicale che la contraddistingue: uno stile pop ironico e seducente.

In attesa dell’inizio del concerto, il prime time vedrà protagonista la scrittrice Eleonora C. Caruso in occasione dell’uscita per Mondadori del libro “Doveva essere il nostro momento”, proseguo ideale dei suo precedenti romanzi “Le ferite originali” e “Tutto chiuso tranne il cielo”. L’autrice porta il lettore in un surreale viaggio on the road insieme due personaggi agli antipodi: Leo, trentacinquenne alla deriva, cinico e disincantato, e Cloro, influencer della prima ora che a 25 anni si sente già bruciata. Attraverso i suoi formidabili personaggi entrano in scena le paure, i desideri e i fallimenti di due generazioni, sempre sul punto di afferrare il senso – che continuamente sfugge – della propria esistenza nel mondo, a cui aggrapparsi quando ogni cosa sembra scivolare verso la rovina.

Al termine si continua a ballare all’aperto con la selezione musicale di Sergio Wow, mentre il Palavillage sarò animato da “Club Domani”, il party del sabato del Plastic, che vedrà alla consolle Sergio Tavelli e Andrea Ratti.

[Ingresso gratuito dalle 19:30 alle 21:00; 8€ dalle 21:00 alle 23:30; 18€ dalle 23:30 alle 4:00 con prima consumazione inclusa]

La XVI edizione del Pride Village Virgo è organizzata con il patrocinio del Comune di Padova e Virgo Fund. Title e Main Sponsor: Virgo Milano Cosmetics. Partner del Village sono: bitHOUSEweb, Suomy, Onova, Acualita, Doreca, Red Bull, Campari, P31 e Coca-Cola, per il quinto anno consecutivo tra i sostenitori del Pride Village e quest’anno dell’Associazione SAT PINK Verona e Padova che sostiene con servizi psicologici, legali e medici le persone in transizione.

Grazie al supporto di Ticketmaster in occasione degli eventi sarà possibile acquistare il biglietto in prevendita, saltando la coda alle casse e saltando la coda alle casse e accedendo al Parterre VIP sottopalco.

