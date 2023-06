Share

Grande partenza sabato 24 giugno, dal Castle on Air di Bellinzona, per il LAZZA OUVERTOUR SUMMER 2023, che ha inaugurato quella che per l’artista dei record si preannuncia un’estate live ad altissima intensità.

Sulla fiammeggiante scia del LAZZA OUVER-TOUR, tournée nei palasport italiani che ha registrato il tutto esaurito in ogni sua data, il cantante e pianista milanese da oltre 3 miliardi di stream ha aperto le danze con un preludio svizzero dalla carica travolgente, il primo di una lunga serie di live – prodotti da Vivo Concerti e Next Show – che da qui a settembre lo vedrà calcare i palchi dei principali festival estivi italiani e non.

Riconfermandosi autentico animale da palco, LAZZA ha scaldato i motori e conquistato il pubblico del Castle on Air sprigionando a colpi di hit tutta la sua potenza di fuoco. A fare il resto, l’incredibile intesa con la super band che l’ha affiancato on stage e gli adrenalinici effetti speciali con giochi di luce a rendere le esibizioni ancora più incandescenti, alimentando il circuito di carica esplosiva.

Venti altri appuntamenti arrivano ora a rinfrescare la calda stagione dei live toccando tutta l’Italia, e con l’imperdibile tappa a Budapest sul Main Stage dello Sziget Festival. LAZZA -tra i top player, con Sfera Ebbasta e BLANCO, presenti nel nuovissimo singolo di Drillionaire, BON TON-marchierà a fuoco l’estate 2023 assicurando adrenaliniche performance e set memorabili che includeranno CENERE (fresca di certificazione Quinto Disco di Platino) e le hit di SIRIO (6 volte Disco di Platino e record assoluto di permanenza al n.1 FIMI/GfK), senza dimenticare i brani iconici del suo repertorio.

“Il tour nei palazzetti è stato magico, una scarica d’adrenalina pazzesca. Ora le mie energie sono tutte concentrate sull’estivo: cambia il set e anche l’emozione è diversa, ma ugualmente forte. Quando sono sul palco cerco sempre il contatto col pubblico, è quello che mi dà carica, e se penso ai festival estivi immagino distese di persone che cantano e ballano con me, non vedo l’ora di fare un bel po’ di casino all’aperto tutti insieme!” – LAZZA.

Il viaggio al fulmicotone dell’artista del roster Me Next, con all’attivo 59 Dischi di Platino e 38 Dischi d’Oro, proseguirà verso Codroipo, Marostica, Roma, Parma, Alba, Ferrara, per poi toccare le città di Palermo, Catania, L’Aquila, Matera, passando per Rimini, Lanciano, Gallipoli, Baia Domizia, fino ad Olbia, Budapest, Cinquale, San Benedetto del Tronto ed infine Milano (con lo speciale evento unico all’Ippodromo Snai San Siro) e Firenze.

CALENDARIO LAZZA OUVERTOUR SUMMER 2023

Sabato 24 giugno 2023 | Bellinzona – Castle On Air

Venerdì 30 giugno 2023 | Codroipo (UD) – Villa Manin Estate 2023

Sabato 01 luglio 2023 | Marostica (VI) – Marostica Summer Festival

Lunedì 03 luglio 2023 | Roma – Rock in Roma

Mercoledì 05 luglio 2023 | Parma – Parma Cittàdella Musica

Venerdì 07 luglio 2023 | Alba (CN) – Collisioni

Domenica 09 luglio 2023 | Ferrara – Summer Vibez

Mercoledì 12 luglio 2023 | Palermo – Green Pop Festival

Venerdì 14 luglio 2023 | Catania – Wave Summer Music

Domenica 16 luglio 2023 | L’Aquila – Pinewood Festival

Martedì 18 luglio 2023 | Matera – Sonic Park Matera

Venerdì 21 luglio 2023 | Rimini – Mamacita Festival

Giovedì 03 agosto | Lanciano (CH) – Costa dei Trabocchi Fest

Domenica 06 agosto 2023 | Gallipoli (LE) – Sottosopra Festival

Martedì 08 agosto 2023 | Baia Domizia (CE) – Arena dei Pini

Sabato 12 agosto 2023 | Olbia – Red Valley Festival

Lunedì 14 agosto 2023 | Budapest – Sziget Festival

Domenica 18 agosto | Cinquale (MS) – Viper Summer Festival

Domenica 27 agosto 2023 | San Benedetto del Tronto (AP) – San. B Sound

Venerdì 08 settembre 2023 | Milano – Ippodromo Snai San Siro

Domenica 10 settembre 2023 | Firenze – Decibel Open Air 2023

