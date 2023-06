Lana Del Rey a “La Prima Estate 2023”

Share

Domenica 2 luglio. Special event, Lana Del Rey dopo cinque anni di assenza per un concerto unico in Italia al Lido di Camaiore.



Lana sta per intraprendere una serie di show a sorpresa in Europa. E tra sei giorni noi saremo felici di ospitarla qui in Versila, per la sua unica tappa italiana.



La dichiarazione di Lana:



“Amo l’Europa e dopo aver suonato a Glastonbury ho deciso di suonare qualche altro spettacolo in vari paesi prima del mio show ad Hyde Park Londra del 9 luglio. Oggi annuncio uno spettacolo in Toscana che si terrà al Parco BussolaDomani di Lido Di Camaiore domenica prossima, il 2 luglio. Altre date saranno rivelate molto presto. Non vedo l’ora di vedervi tutti.”

