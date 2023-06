Daniela Pes finalista per il Premio Tenco 2023

Share

Cantante, strumentista e musicista elettronica Daniela Pes è finalista alle Targhe Tenco 2023 nella categoria Miglior opera prima con il suo album Spira, prodotto da Iosonouncane e uscito il 14 aprile per Tanca Records.

Già vincitrice nel 2017 del prestigioso premio Andrea Parodi, dei premi Nuovoimaie (2017 e 2018) e SIAE miglior musica nell’ambito di Musicultura, Daniela Pes è una personalità atipica rispetto alla scena musicale attuale con una formazione jazzistica alle spalle che le consente una assoluta libertà compositiva.

Tra elegante e oscura elettronica dai beat a tratti galoppanti e ambient dal respiro cosmico, Spira è un album di sette tracce avvolte dal canto di un’artista dal talento multiforme, votata alla destrutturazione della forma canzone e alla decostruzione della lingua per creare un mondo sonoro esoterico in cui l’arcaico, il contemporaneo e il futuribile si avviluppano l’un l’altro come nella danza gravitazionale di due galassie in procinto di fondersi.

Lunare e misterica, Daniela Pes accede alla dimensione primordiale del linguaggio cantando in una lingua inedita che (ancora) non esiste, fatta di antiche parole galluresi, frammenti di termini italiani, vocaboli totalmente inventati e versi svincolati dalla metrica. Le sue sono parole di puro suono, inaccessibili dal punto vista razionale ma inebrianti dal punto di vista emotivo.

Composte alla chitarra, al pianoforte e con il software Ableton nell’arco di tre anni – un periodo di tempo in cui si è sviluppato un profondo e costante confronto con IOSONOUNCANE – le sette tracce di Spira si sviluppano come veri e propri flussi sonori che sembrano disegnare la musica di un rituale sciamanico. Un disco di musica visionaria.

BIO

Daniela Pes è una musicista e cantautrice sarda nata nel cuore della Gallura nel 1992.

La sua voce e la sua musica sfuggono alle classificazioni e ai contenitori predeterminati. Daniela Pes è immersa nel flusso della musica, come cantante, come strumentista, come musicista elettronica. Il suo è un talento multiforme. Il 14 Aprile 2023 ha pubblicato il suo primo album, SPIRA, prodotto da Iosonouncane. Questo lavoro l’ha vista impegnata negli ultimi tre anni e traccerà la sintesi delle molte vite musicali di Daniela. Arriva infatti al debutto con un curriculum di tutto rispetto che include una laurea in Canto Jazz al Conservatorio di Sassari e una borsa di studio ai Seminari Estivi di Nuoro Jazz diretti da Paolo Fresu, che la porta a esibirsi a Time in Jazz e all’Harp Festival di Rio de Janeiro. Completano il quadro il prestigioso premio Andrea Parodi nel 2017 (dove vince il premio della critica, giuria internazionale, miglior musica e miglior arrangiamento) e il premio miglior musica e il premio Nuovoimaie a Musicultura nel 2018. Il suo album d’esordio Spira è candidato nella cinquina delle Targhe Tenco come Miglior opera prima.



