“Playboy” il nuovo singolo di Braunny

“Playboy” è il nuovo singolo “dembow” dell’artista urban Braunny disponibile da venerdì 30 giugno su tutte le principali piattaforme digitali per Supernova Group e distribuito da Ada Music Italy/Warner Music Italy.

“Playboy”, prodotta da Nayda, è un brano diretto e incisivo, caratterizzato da suoni tipici “dembow”, genere musicale nato nella Repubblica Dominicana, con melodie che richiamano il reggaeton e contraddistinta da una forte base elettronica capace di trasportare l’ascoltatore all’interno della traccia.

BRAUNNY

Jorge C. De La Rosa, in arte Braunny, nasce nel 1994 a Santo Domingo. Fin da piccolo è attratto dal mondo della musica e della danza e collabora con gruppi famosi nativi di Santo Domingo e a eventi musicali. All’età di 13 anni inizia a scrivere testi e registrare nel garage un amico, si allontana dal mondo della danza e cresce tra Italia e Stati Uniti, scegliendo poi la musica. Nel 2018 si trasferisce definitivamente in Italia dove incontra il produttore NAYDA (Naydaonthetape) e diventano molto amici, decidendo poi di aprire lo studio OCEAN RECORDS. Nel 2023 Braunny firma con Supernova Group ed è distribuito da ADA MUSIC ITALY/WARNER MUSIC ITALY.

NAYDA

Leonardo Marius Dragusin, in arte NAYDA, nasce nel 1996 a Timisoara, Romania. All’età di 6 anni raggiunge madre e padre in Italia. Nel 2015 partecipa a XFactor arrivando all’ottavo posto. Dal 2016 inizia a produrre artisti emergenti tra Santo Domingo, New York, Francia, Pakistan, Germania, Svizzera e Serbia, formandosi come produttore estremamente versatile e attento alle contaminazioni. Nel 2020 Nayda e Braunny aprono insieme lo studio OCEAN RECORDS e dal 2023 è parte integrante del Team Creativo di Supernova Group oltre ad essere uno dei loro artisti ed è distribuito da ADA MUSIC ITALY/WARNER MUSIC ITALY.

