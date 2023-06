Tommy Kuti torna con “Fiore nel cannone”

Share

TOMMY KUTI è più volte riuscito a farsi portavoce di generazioni di #Afroitaliani, riuscendo a fondere sound, ritmi e tematiche tra le più diverse nella sua musica. Tutto in nome della fratellanza e dell’amore. L’ultimo tassello mancante è “FIORE NEL CANNONE”, il singolo che arriverà venerdì 30 giugno e che va a completare il puzzle di “SUMMER OF LOVE”, il nuovo e atteso album dell’artista bresciano, fuori venerdì 7 luglio.

“FIORE NEL CANNONE”, prima traccia di “Summer of love” prodotta da Damiano Mulino per Shakeupstudio, si apre con un’intro di Fabri Fibra che rappresenta a pieno il mood soleggiante dell’artista e tutto ciò che troveremo ascoltando l’album. Qui Tommy racconta ciò che ama di più, come la colazione con cappuccino e brioche, il Napoli, l’Inter, trasmettendo come sempre solo good vibes.

Il sound è quello che l’artista ormai padroneggia e continua a diffondere, un mix perfetto di afrobeats e ritmi latini, dove la tradizione si mescola alla novità.

L’amore sarà il filo conduttore di tutti brani di “Summer of love”, in contrasto con l’aggressività che è diventata segno distintivo della scena. Sia esso amore per qualcuno, per la famiglia o per le proprie origini, questo sentimento è per Tommy Kuti è l’arma contro il male del mondo. L’album è anche un omaggio alle donne, a partire da quelle che fanno parte del team lavorativo dell’artista.

“Ho scelto di intitolare il mio disco ‘Summer of Love’ perché ho realizzato che ad essere immerso nel mondo dell’hip hop anche io involontariamente stavo cadendo vittima di quel meccanismo colmo di mascolinità tossica. – racconta Tommy Kuti – Volevo liberare me stesso del peso di dover sembrare così tosto, così sicuro di me, privo di dubbi! Attraverso queste canzoni mi sono psicanalizzato e ho realizzato che l’amore è la forza che muove ogni mio sforzo, l’amore per i miei bro e sister Afroitaliani che mi ha portato spesso a raccontare la mia generazione attraverso la musica, l’amore non ricambiato per l’Italia che mi ha cresciuto e dato gli strumenti per realizzare i miei sogni, l’amore per i miei genitori e tutti quelli che come loro hanno fatto il gesto d’amore di andare in un altro paese per regalare un futuro migliore ai figli. La mia conclusione è che in questi tempi difficili, l’amore è ciò che ci salverà!”

Di seguito la tracklist completa di “Summer of love”:

FIORE NEL CANNONE BAD BITCH feat. Laurah Vino Veritas RICCI feat. Slim Gong e Adriana POWA INSHALLAH Rambla feat. Nerone, Laurah Djae Tuoi feat. SVM Mofejaye (Senza Pensieri) feat. JEEZUS (Remix)

“Summer of love” è anche un omaggio

Dopo l’uscita dell’EP “Italiano Vero” per Universal Music nel 2018, Tommy Kuti ha dimostrato di essere un artista poliedrico a 360°. Nell’arco di due anni è apparso in TV nel programma Pechino Express, ha pubblicato un libro per Rizzoli “Ci Rido Sopra”, è apparso al Piccolo Teatro di Milano nello spettacolo Ritorno a Reims (Regia di Thomas Ostermeir) e si è fatto conoscere sui suoi profili social in qualità di grande intrattenitore attraverso collaborazioni con grandi marchi (Amazon, Netflix, Reebook etc.). Ha condotto su TRX Radio il programma 2G Rap assieme a Rebecca Kazadi, con l’obiettivo di far conoscere i rapper di seconda generazione in Italia e dar loro la giusta rilevanza. Ha inoltre partecipato allo spot pubblicitario della nuova serie Netflix, “Zero”. Dopo le numerose esperienze extramusicali l’artista ha deciso di tornare a far parlare di sé attraverso le sette note rilasciando i singoli “Alè Alè”, “Numero 9 (Lukaku)”, “Grattacieli” e “Onlyfans”. Nel 2023 ha rilasciato i singoli “Mofejaye (Senza Pensieri)” e “Vino Veritas” che anticipano il nuovo album “Summer of love” in uscita il 7 luglio.

