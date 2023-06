Tony Canto in concerto in Sicilia

Share

Tony Canto sarà in concerto venerdì 30 giugno a SIRACUSA nell’isola di Ortigia presso Piazza Minerva (inizio ore 21.00 – ingresso gratuito), in occasione di Feste Archimedee. In scaletta non mancherà “Casa”, il suo ultimo singolo che è stato scelto dagli organizzatori come inno della decima edizione della rassegna, in quanto perfettamente in linea con il tema del festival: “Il mondo è la mia casa”.

Prodotto da Athena Produzioni Srls e distribuito da Artist First, “Casa” (https://tonycanto.lnk.to/Casa) è un brano scritto dallo stesso Tony che si caratterizza per un sound brasiliano, marcatamente influenzato dall’armonia, dal ritmo e dal movimento tipico del Paese verde oro. Tony affida alla musica, che è da sempre riconosciuta come linguaggio universale, un messaggio di unione tra tutti i popoli edella non appartenenza ad una specifica parte del globo.

Il video del brano è online visibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=r9toqH2fJ-A

Il cantautore si esibirà il 15 luglio nella Tenuta Rasocolmo a CAPO RASOCOLMO (Messina) per il Summer Fest 2023 e il 29 agosto al Teatro a mare di MARSALA (Trapani) in occasione del festival ‘A Scurata.

In questi tre appuntamenti, Tony Canto presenterà dal vivo “RITRATTI”, il suo nuovo progetto realizzato in collaborazione con il musicista e compositore Giuseppe Milici. I due artisti hanno deciso di salire per la prima volta insieme sul palco e creare un “affresco musicale”, basato sulle loro composizioni originali accomunate dalle sonorità jazz e bossa nova. Il progetto vede coinvolto anche il contrabbassista e compositore Ferruccio Spinetti.

Tony Canto è un musicista compositore, cantautore, produttore, scrittore, arrangiatore e chitarrista siciliano. Ha all’attivo cinque album: “Il visionario” (2007, NUDDU), “La strada” (2009, Leave Music/ Self), “Italiano federale” (2011, Leave Music/ Universal) e “Moltiplicato” (2016, Leave Music/ Sugar Music), quest’ultimo edito anche in Brasile con una versione italo portoghese intitolata “Moltiplicato Brasil” (2020, suga music/Dubas musica) e “Casa do Canto” (2022, Dubas musica). Da diversi anni è nel roster di Sugar Music in qualità di autore per Nina Zilli, Raphael Gualazzi, Mannarino, Pilar, Bungaro ed è co autore con Giovanni Allevi del brano “Life Is A Miracle” interpretato da Federico Paciotti e Sumi Jo. Tony ha inoltre lavorato in qualità di produttore artistico e arrangiatore ai primi quattro album di Alessandro Mannarino e all’ultimo album di Mario Venuti. Nell’ambito cinematografico, invece, ha collaborato alla composizione delle colonne sonore di film quali “La Vita Come Viene” (di Stefano Incerti, 2003), “Manuale D’Amore” (di Giovanni Veronesi, 2005), “La Matassa” (di Giambattista Avellino, Valentino Picone e Salvatore Ficarra, 2009), “La Prova” (di Ninni Bruschetta, 2017) e “Ci vuole un fisico” (di Alessandro Tamburini, 2018). Nel 2013 vince il premio Mario Camerini come “Miglior brano su film” con “Ti amo Italia” scritta per il film “Benur” di Massimo Andrei. È autore del testo e della musica del brano “A mare si gioca”, la poesia sulla migrazione interpretata da Nino Frassica sul palco del Festival di Sanremo 2016. Nel 2020 Tony pubblica il suo primo romanzo “Il sognatore seriale” e nello stesso anno è impegnato in una tournée in Brasile per presentare l’album “Moltiplicato Brasil”. Nel gennaio 2022 pubblica “Casa do Canto” che presenta dal vivo con un tour teatrale che lo vede esibirsi nelle maggiori città brasiliane. Nello stesso anno scrive e porta in scena come attore, insieme a Maurizio Marchetti, la commedia “Ma si…dai”.

Comunicato Stampa: Parole e Dintorni