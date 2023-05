Esce oggi il nuovo singolo di Tommy Kuti

Share

Nel nuovo singolo “Vino Veritas”, disponibile da oggi al link https://sptfy.com/NBbh, Tommy Kuti si confessa.

L’amore e le sue conseguenze sono al centro di questo brano che riesce a fondere i sound Afrobeats ed Amapiano al pop italiano con influenze latine. Un mix di sonorità calde e coinvolgenti alleggeriscono il cuore spezzato dell’artista e di chi si trova in quei momenti complicati dopo la rottura di un legame importante.

Il brano, oltre a confermare la posizione di Tommy Kuti come uno dei principali portavoci dell’Afrobeats contemporaneo in Italia, mostra la sua capacità di spaziare nei temi e nei generi: volutamente lontano dai cliché del rap, il sound Amapiano è in grado di trasportarci dalla spensieratezza di “Mofejaye” a quel vortice di cose mai dette alla persona giusta di “Vino Veritas”.

Prodotti da Damiano Mulino, “Vino Veritas” insieme a “Mofejaye” diventano i punti di partenza del prossimo progetto dell’artista #Afroitaliano per eccellenza.

Dopo l’uscita dell’EP “Italiano Vero” per Universal Music nel 2018, Tommy Kuti ha dimostrato di essere un artista poliedrico a 360°. Nell’arco di due anni è apparso in TV nel programma Pechino Express, ha pubblicato un libro per Rizzoli “Ci Rido Sopra”, è apparso al Piccolo Teatro di Milano nello spettacolo Ritorno a Reims (Regia di Thomas Ostermeir) e si è fatto conoscere sui suoi profili social in qualità di grande intrattenitore attraverso collaborazioni con grandi marchi (Amazon, Netflix, Reebook etc.). Ha condotto su TRX Radio il programma 2G Rap assieme a Rebecca Kazadi, con l’obiettivo di far conoscere i rapper di seconda generazione in Italia e dar loro la giusta rilevanza. Ha inoltre partecipato allo spot pubblicitario della nuova serie Netflix, “Zero”. Dopo le numerose esperienze extramusicali l’artista ha deciso di tornare a far parlare di sé attraverso le sette note rilasciando i singoli “Alè Alè”, “Numero 9 (Lukaku)”, “Grattacieli” e “Onlyfans”.

Comunicato Stampa: HELP – PR & MEDIA RELATIONS