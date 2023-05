Fuori oggi il nuovo singolo di Golden Years

Share

Ancora una volta GOLDEN YEARS ha voluto creare qualcosa di cui non sapevamo di avere bisogno.

Il nuovo singolo “VERDAD” (https://lnk.fu.ga/verdad; peermusic ITALY), insieme a due nomi di punta della nuova scena come Joan Thiele ed Ele A, è fuori ovunque.

“Il ritornello di Verdad è nato in studio con Joan – racconta Golden Years – Ho iniziato a suonare un giro di accordi con la chitarra classica e lei ha subito tirato fuori questa melodia con il testo in spagnolo che mi ha rapito dal primo momento. Ho chiesto a Ele A di provare a scrivere qualcosa sulle strofe e lei è riuscita a entrare nel pezzo con naturalezza e con stile. È un pezzo atipico per certi versi, con due lingue e due stili diversi che ho cercato di tenere in equilibrio per far emergere la personalità di entrambe le artiste coinvolte.”

Dopo “Fantastico” (https://lnk.fu.ga/fantastico) dove il producer è riuscito ad unire con l’elettronicail tocco di nostalgia di Drast e la scrittura raffinata di Giorgio Poi, con “Verdad” dimostra la sua trasversalità.

Le penne delle due artiste viaggiano su di un beat che ha il sapore del passato, dove la voce melodica di Joan Thiele si unisce al flow di Ele A in un intreccio perfetto. Nel brano sono narrati tutti i sentimenti contrastanti che emergono quando ci si trova in una relazione che non dà certezze.

Il brano, anticipato da una clip video ad opera di Marco Proserpio e Blue Chips Studio visibile sul canale Instagram dell’artista, è il secondo singolo estratto dal nuovo album prossimamente in uscita.

Golden Years è Pietro Paroletti, producer romano che negli ultimi anni ha collaborato con diversi artisti della scena italiana come Psicologi, Colombre, Laila Al Habash, Gregorio Sanchez, Post Nebbia. Nel 2021 pubblica CASEMATTE, mixtape di otto brani in featuring con altrettanti artisti e artiste, presentato dal vivo nell’edizione 2022 del Miami Festival. Con l’uscita del singolo “Fantastico”, con Drast e Giorgio Poi, ottiene la copertina della playlist Indie Italia di Spotify.

