Kacey Musgraves salirà sul palco di Apple Music

La cantautrice Kacey Musgraves, vincitrice di sette GRAMMY Award, è la nuova artista a salire sul palco di Apple Music Live, la serie di esibizioni dal vivo che offre alle più grandi star della musica una piattaforma per entrare in contatto con il pubblico di tutto il mondo.

L’esibizione arriva dopo l’acclamato nuovo album Deeper Well, che alla sua uscita è salito al primo posto della classifica degli album country di Apple Music in 122 Paesi e si è piazzato nella top 10 della classifica degli album in oltre 40 Paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Brasile e Australia.

L’esibizione, intima e a lume di candela, è stata registrata agli Electric Lady Studios di New York, dove la Musgraves ha registrato gran parte del nuovo album. Il live, della durata di un’ora, presenta diverse canzoni tratte dal suo nuovo album Deeper Well, oltre all’amatissima “Golden Hour” e a una splendida interpretazione di “Three Little Birds” di Bob Marley.

“Essere su un palco sacro, creare questo set intimo con la mia incredibile band è stata una tale gioia per me e non vedo l’ora che possiate godervelo nel vostro comfort”, dice Musgraves ad Apple Music. “Eravate nei miei pensieri, e spero che anche voi sentiate il mio cuore e il mio spirito in questo spettacolo”.

I fan potranno seguire in streaming l’esibizione di Apple Music Live in qualsiasi momento on demand sia su Apple Music che su Apple TV+.

La seconda stagione di Apple Music Live ha preso il via lo scorso maggio con una performance speciale di Ed Sheeran, seguita dallo straordinario show di Burna Boy allo stadio di Londra all’inizio dell’estate e da uno spettacolo elettrizzante di Dominic Fike ad Atlanta. Brent Faiyaz ha presentato il suo set in una gremita Londra, SZA ci ha fatto commuovere da Brooklyn e, più recentemente Jennifer Lopez si è esibita per la prima volta in assoluto con la nuova musica di “This Is Me… Now”. Altre esibizioni di spicco di Apple Music Live includono la performance di Harry Styles One Night Only in New York, quella di Billie Eilish Live at the O2, il primo Holiday Masquerade Ball di Alicia Keys e le avvincenti esibizioni di Lil Durk, Mary J. Blige, Luke Combs e Wizkid. Esplora l’intera scaletta delle esibizioni passate nell’archivio di Apple Music Live.

I fan possono accedere alla scaletta di Apple Music Live, agli sfondi per i loro telefoni, alle foto delle performance e altro ancora sulla pagina del concerto di Kacey Musgraves su Shazam.com. È sufficiente toccare “Salva” per ricevere una notifica quando i contenuti saranno disponibili.

