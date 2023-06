“Fammi Male” è il nuovo elettrizzante singolo di Camellini

Share

Il ritmo incalzane della fuga si fonde a sonorità acide e una voce calda e profonda.

Il brano è stato scritto e composto nell’Aprile 2023 nel home studio dell’artista e racconta la storia di una fuga d’amore fra criminali, ispirati a Bonnie e Clyde dove i protagonisti sono amanti che non si fermano di fronte a nulla e nessuno. Il titolo è una presa di coscienza e un invito a farsi male in un rapporto malato e disperatamente romantico.

Ci sarà un video musicale dal sapore vintage dove i protagonisti fuggono rubando auto d’epoca e vengono sorpresi in un motel dalla polizia.

Matteo Camellini, in arte ‘Camellini’, è nato l’11 Agosto. Si diploma in pianoforte al conservatorio ‘Istituto Peri-Merulo’ prima di trasferirsi a Londra dove si laurea in ‘Creative Musicianship’ nella prestigiosa ‘BIMM Institute’. Nel 2016 vince il ‘Festival Estivo’ di Genova con ‘Free Falling’ e appaare in ‘Amici Di Maria De Filippi’. Nel 2019 entra nel cast di ‘The Voice Of Italy’ sotto l’ala di Marco Castoldi – Morgan.

Com.Stampa Universal – Capitol