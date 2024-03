Share

“Non sempre mi ha aiutato parlare in un mondo in cui tante parole, ormai, non vengono più capite. Poi ho iniziato a pensare che il problema non fossero le parole.”

Con queste parole SELMI annuncia l’uscita del suo primo EP “PERDERCI NELL’ATTIMO” (Asian Fake /ADA Music Italy), fuori ovunque dal 15 marzo. Già attivo il pre-save a questo link: https://ada.lnk.to/perdercinellattimo.

“Quello che mi spinge a raccontarmi è più una necessità catartica, mi auguro che le persone abbiamo in qualche modo voglia di leggercisi – racconta SELMI – Queste canzoni sono state scritte a distanza di parecchi mesi l’una dall’altra, io scrivo tanto e per selezionarle ho fatto un po’ un percorso, più simile a un puzzle , una sorta di scala cromatica che si compone a fine EP.”

La sua musica segue la volatilità del suo umore, capace di portarlo tra alti e bassi senza alcun preavviso. Generi contrastanti, che mantengono sempre la propria identità, lasciando scorgere un animo riflessivo e una scrittura delicata che sottolinea una grande sensibilità.

Ad aprile l’artista si esibirà live in due speciali appuntamenti a Roma e Milano. Di seguito le date in calendario:

7 APRILE 2024 – ROMA – ALCAZAR

11 APRILE 2024 – MILANO – CIRCOLO BIKO

Info biglietti su DICE al seguente link: https://dice.fm/artist/selmi-7ngg7

La produzione dei due eventi è affidata a Palace Agency, una vera è propria factory fondata su VALORI come AMORE, INCLUSIONE, RICERCA.

Il progetto è stato anticipato dal singolo “Doccia Ghiaccia” (http://ada.lnk.to/docciaghiaccia), il primo in uscita per Asian Fake. Il brano è stato presentato da SELMI alle audizioni di X Factor e che, in mezzo a un percorso segnato esclusivamente da inediti, l’ha condotto fino ai live.

Niccolò Selmi nasce nel 2001 a Lucca, il giovane cantautore sceglie il suo cognome come nome d’arte. Cresciuto in un ambiente musicalmente ricco, fin da piccolo si appassiona alla musica e coltiva il sogno di scrivere e comporre le sue canzoni. Ex cameriere, racconta di essersi avvicinato alla composizione per trovare rifugio in un momento difficile della sua vita: per lui la musica è un aiuto fondamentale per trovare un contatto con il mondo, consentendogli di comunicare. Nel 2022 pubblica dunque il suo primo brano originale, “Festa (ciao Principessa)”, seguito nel 2023 da altri singoli come “Il Re cambia sempre”, “Scarico” e “Di noi”. Nello stesso anno partecipa a X Factor, superando tutte le selezioni e aggiudicandosi la fase dei live nel team di Morgan.

https://www.instagram.com/selmi_vero/

