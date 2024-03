Tricarico torna in radio con “Telefono fisso”

Share

Disponibile su tutte le piattaforme digitali Telefono Fisso (qui il link a spotify https://bit.ly/TelefonoFisso_spotify), nuovo singolo di Francesco Tricarico, un’ulteriore denuncia dei soprusi esercitati in modo subdolo e non percepito sull’individuo, sulle generazioni più giovani, ma non solo.

Tricarico, con il suo personalissimo stile compositivo e raccontando storie di vita personale in chiave apparentemente leggera, anche in questa occasione mette a fuoco uno dei temi a lui particolarmente cari, quello della libertà intesa nel senso più ampio, ovvero del rischio di perderla senza rendercene conto, consegnandola più o meno consapevolmente a strumenti di controllo in mano altrui. Dice in proposito: “Viviamo anni terribili. I ragazzi manifestano, giustamente, per guerre lontane ma non muovono un dito e non dicono una parola per la schiavitù tecnologica che si preannuncia fare così comodo per avere sempre tutti sotto controllo e ricattabili. Cancellabili e rintracciabili e ripeterei ricattabili con un: click. Telefono fisso parla di questo, parla di questa lobotomizzazione cognitiva che tanto fa comodo al potere. Amen”. Il lyric video del brano, con il testo in evidenza, è online sul canale Youtube dell’artista (https://bit.ly/TelefonoFisso-lyricvideo) e sui suoi social network.

Telefono Fisso, quindi, mostra da un altro punto di vista la precarietà della condizione umana, in balia di un potere esercitato a più livelli, non sempre evidenti, che portano comunque alla perdita di libertà e del pensiero critico, all’omologazione, alla rinuncia dell’eccellenza e dei valori più autentici, temi già toccati in Faccio di Tutto, il brano uscito a fine 2023 e che dà il titolo al tour in corso, al quale continuano ad aggiungersi date. Prodotto in collaborazione con Luca Zannotti di Musiche Metropolitane, Faccio di Tutto Tour vede Tricarico sul palco affiancato o dall’inseparabile compagno di viaggio Michele Fazio al piano. Questi i prossimi appuntamenti confermati:

09.03 Pergola (PU) – Rebel House

10.03 Parma – Borgo Santa Brigida

27.03 Lovere (BG) – Lucignolo

05.04 Nardo (LE) – Jungle Parco Raho

20.04 Latina – Sottoscala

24.05 Asti – Diavolo Rosso

01.06 Bruxelles – La Piola

Telefono Fisso, come già i singoli Faccio di Tutto e Mi state tutti immensamente e profondamente sul cazzo 1, è prodotto da Franco Godi, pubblicato da Best Sound e distribuito da SAAR Records. Tricarico in ogni brano offre uno spaccato di vita con lo sguardo lucido e amaro allo stesso tempo, che è la sua cifra stilistica fin dai suoi esordi.

Era il 2000 e il suo debutto discografico con “Io sono Francesco” fu spiazzante, quanto illuminante, portando alla popolarità uno dei cantautori più originali dei decenni a seguire, sempre alla ricerca di un linguaggio espressivo insolito ma mai davvero criptico.

Dopo la prima canzone, autobiografica, che arriva al primo posto della classifica dei singoli più venduti, e diversi altri singoli, pubblica il primo album “Tricarico” nel 2002, andando poi in tour (apre i concerti di Jovanotti). Nel 2004 arriva il secondo album, “Frescobaldo Nel Recinto”, a cui segue nel 2005 una collaborazione con Leonardo Pieraccioni per il film “Ti amo in tutte le lingue del mondo”. Nel 2007 torna sulle scene prima con un suo singolo, “Un’altra possibilità”, poi collabora al nuovo disco di Adriano Celentano, per cui scrive “La situazione non è buona”. Nel 2008 partecipa al Festival di Sanremo con “Vita tranquilla” (che vince il “Premio della Critica Mia Martini”) e pubblica quindi il terzo album “Giglio”. Torna a Sanremo nel 2009 con il brano “Il bosco delle fragole”. Sempre nel 2009 pubblica il suo primo libro “Semplicemente ho dimenticato un elefante nel taschino”. A fine dicembre 2010 viene annunciata la partecipazione al Festival di Sanremo 2011, dove sarà in gara nella sezione Big con il brano “3 colori”: la canzone viene eliminata nel corso della quarta serata. In contemporanea esce il disco “L’imbarazzo”. A febbraio 2013 esce il brano “L’America”, che anticipa l’arrivo di un nuovo album, “Invulnerabile”. Nel 2016 esce “Da Chi Non Te Lo Aspetti – Prima Parte”, contenente sei brani inediti e due successi del cantautore. Nel 2019 duetta con Francesco De Gregori in “A Milano non c’è il mare”, in aprile esce il singolo “Abbracciami fortissimo”, che anticipa il nuovo album “Amore dillo senza ridere ma non troppo seriamente” (2021). Sempre nel 2019 esce il suo secondo libro, “Palla persa. Una favola d’amore”. Nel 2023 ritorna con un singolo nuovo e dissacrante, “Mi state tutti immensamente e profondamente sul cazzo 1”, seguito il 13 ottobre da “Faccio di tutto” dove a prevalere è di nuovo la sua inconfondibile vena poetica.

Tricarico, nel corso della sua carriera, ha scritto brani per vari grandi artisti, tra cui Andriano Celentano, Zucchero, Gianni Morandi, Malika. Non solo cantautore ma anche pittore, per la sua opera pittorica collabora dal 2016 con la Galleria Fabbrica Eos di Giancarlo Pedrazzini. Prende parte alla Milanesiana 2022 con la mostra “Doppio Tricarico”, mentre la sua personale “Don’t stop the paint”, dal 30 marzo al 29 aprile 2023 a Milano, segna la riapertura al pubblico della sede storica di Fabbrica Eos Arte Contemporanea in Piazzale Baiamonti.

Comunicato Stampa: Elena Pantera