Gli Airbourne al Pordenone Blues & Co. unica tappa italiana

A tutto rock la serata del 4 luglio 2023 al Pordenone Blues & Co. con l’unica data in Italia degli impetuosi ed energici AIRBOURNE, preceduti sul palco dal sorprendente rock’n’roll dei ROYAL REPUBLIC.

Gli AIRBOURNE sono un gruppo hard rock australiano formato a Warrnambool nel 2003 dai fratelli Joel O’Keeffe alla voce e alla chitarra solista e Ryan O’Keeffe alla batteria. La formazione si completava con Justin Street al basso e alla voce e David Roads alla chitarra ritmica e alla voce. Nel 2017 però Roads si è amichevolmente dimesso e Matthew Harrison ha preso il suo posto. L’album di debutto della band, Runnin’ Wild, è stato pubblicato nel giugno 2007, certificato argento nel Regno Unito, è entrato nella top 30 della classifica ARIA Albums, è apparso nella Billboard 200 degli Stati Uniti e nella classifica degli album di Regno Unito, Francia, Austria e Svizzera. Il loro secondo album, No Guts. No Glory, uscito nel marzo 2010, ha raggiunto la top 20 in Australia, Austria, Nuova Zelanda, Finlandia, Grecia, Svezia e Svizzera, oltre a entrare al n. 31 nel Regno Unito e nella Top 100 della Billboard 200 statunitense. Il terzo album in studio, Black Dog Barking, è stato pubblicato nel maggio 2013 e ha raggiunto la posizione numero 17 in Australia e la top 20 in Austria, Finlandia, Germania, Nuova Zelanda, Svezia e Svizzera, oltre alla top 100 nel Regno Unito, Spagna, Norvegia e Francia. Nell’ottobre 2016 gli Airbourne hanno pubblicato il loro quarto album, Breakin’Outta Hell, che ha raggiunto la top 5 in Austria, Germania e Svizzera, la #9 nel Regno Unito e la top 20 in Australia. Si stima che la band abbia suonato più di 1000 concerti dalla sua formazione, incluse molteplici apparizioni in alcuni dei più grandi festival del mondo, tra cui Wacken, Download, Hellfest, Rock am Ring e Rock im Park.

Ad aprire la serata ci sanno i ROYAL REPUBLIC, i maestri del rock’n’roll svedese. Musicisti preparati con un istinto micidiale per i grandi hook, voraci nerd della musica con un appetito che spazia dal pop, al garage rock, all’heavy metal, all’americana, all’hip-hop e a quasi tutto quello che c’è in mezzo. Da quando si sono incontrati alla Malmö Academy Of Music nel 2007 – prima di fare il giro del mondo con i singoli di successo Tommy Gun e Full Steam Spacemachine – i Royal Republic hanno coltivato uno spirito “anything goes”, che si scontra con le etichette di genere. Nessun confine, nessuna limitazione. Un minuto prima vi faranno ascoltare melodie zuccherate irresistibili, e un istante dopo vi strapperanno la faccia travolgendovi con batterie tritatutto, chitarre distorte e ritmiche trascinanti.

LINE-UP

Venerdì 30 Giugno: Inaugurazione della 32° edizione del Pordenone Blues & Co. Festival con i DEEP PURPLE + SUPERDOWNHOME c/o Parco San Valentino (evento a pagamento: prato € 60,00 + d.p – pit € 75,00 + d.p );

sabato 1 Luglio: THE CULT + THE DAMN TRUTH c/o Parco San Valentino (evento a pagamento: € 40,00 + d.p.);

domenica 2 Luglio: THE STRANGLERS + BUZZCOCKS + RUTS DC c/o Parco San Valentino (evento a pagamento: € 30,00 + d.p.);

martedì 4 Luglio: AIRBOURNE + ROYAL REPUBLIC c/o Parco San Valentino (evento a pagamento: € 35,00 + d.p.);

mercoledì 5 Luglio: NORMAN BEAKER c/o Chiostro Biblioteca Pordenone- P.zza XX Settembre,11 (Ingresso gratuito)

📍 Parco San Valentino – Pordenone (PN)

Apertura porte + food & drink area: h 17:00

Inizio concerti: h 19:15

Biglietti disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita Ticketone

Offerta Early Bird in prevendita: € 35,00 + d.p.

Prezzo biglietti alla cassa: € 45,00

