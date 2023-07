Pochi giorni al concerto dei The Skatalites

Share

The Skatalites sono una band leggendaria, attiva da quasi 60 anni, che non ha bisogno di troppe presentazioni. Attivi dal 1963, sono una delle formazioni più longeve della storia musicale contemporanea e confermano ad ogni loro show l’energia e la carica che li ha portati al successo.

Il prossimo 6 luglio la band giamaicana sarà sul palco del Carroponte di Sesto San Giovanni con in apertura una band d’eccezione, The Magnetics, il progetto ska di Olly Riva e Mr. Massa degli Shandon.

Non potremmo parlare di ska music se gli Skatalites, nel lontano 1963, non avessero iniziato il loro lungo percorso musicale che li porta ad essere ancora oggi uno dei combo più longevi della musica giamaicana e non; la line-up dagli esordi ad oggi ha subito decine di cambiamenti (l’unico membro fondatore rimasto è la cantante Doreen Shaffer), ma questo non ha intaccato la verve e l’energia di un gruppo nato come vera e propria “all star band”, creatore del primo vero suono giamaicano, che prende radice dal loro stesso nome, lo ska appunto.

La musica degli Skatalites è senza ombra di dubbio la rappresentazione più longeva del dub, rock, ska giamaicano. Attivi dagli inizi dei ’60 il loro sound ha influenzato parecchie generazioni di artisti: ascoltando gruppi storici come The Clash, The Specials e The Police ma anche formazioni più recenti come No Doubt e Sublime è innegabile quanto queste proposte siano debitrici al sound del compianto Lester Sterling e compagni. Partiti come una vera e propria “all star band” (che riuniva il meglio della scena giamaicana jazz, calypso, boogie-woogie e blues di inizi Anni ’50) danno alle stampe nel 1964 il loro debut album “Ska Authentic” e qualche mese dopo producendo il loro singolo più famoso, “Guns of Navarone” che resta tutt’ora il pezzo ska che ha più venduto nella storia della musica. Se poi aggiungiamo a tutto questo il fatto che i The Skatalites hanno accompagnato alcuni dei più grandi artisti giamaicani dell’epoca come Toots and The Maytals, Prince Buster e “The Wailing Wailers” con Bob Marley, Peter Tosh e Bunny Wailer ecco che la “leggenda è servita”.

Insomma, il 6 Luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni si tratterà di un vero e proprio appuntamento con la storia: 45 anni di carriera, 22 dischi prodotti a cui si aggiungono un numero infinito di singoli da hit, b-sides e raccolte.

Di seguito i dettagli della data.

THE SKATALITES

Opening: The Magnetics

6 LUGLIO 2023

CARROPONTE, SESTO SAN GIOVANNI (MI)

Biglietti in vendita su Ticketmaster e DICE.

Prezzo: 15€ + d.d.p.

Comunicato Stampa: Hub Music Factory