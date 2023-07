Share

Dal 14 luglio 2023 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “Bianco”, il nuovo ep di Cecas dal quale è estratto il singolo “30 Febbraio” in rotazione radiofonica dal 21 luglio.

“Bianco” è un ep che nasce nel periodo in cui il precedente progetto musicale di Cecas, il duo OPS, stava terminando, dando vita all’attuale percorso solista. Il titolo prende spunto dall’immagine di un foglio prima di essere utilizzato per creare qualcosa di nuovo. Oltre a ciò, l’intenzione dell’artista è comunicare il concetto di assenza/presenza del tutto attraverso l’utilizzo dei colori. Per rendere meglio l’idea, fa riferimento al “disco di Newton”: esso è composto dai sette colori dell’arcobaleno, i quali, ruotando, mescolano le loro luci, riflettendo una luce bianca. Ciò ci fa comprendere come, pur non essendo visibili i colori nel bianco, essi sono presenti.

Spiega l’artista a proposito della nuova release: “Questo lavoro rappresenta per me una sorta di rinascita in quanto primo EP di questo nuovo progetto. In esso sono contenuti principi e valori per me fondamentali, maturati nel tempo, in seguito ad esperienze vissute in prima persona. Ritengo sia importante trasmettere messaggi positivi nonostante le difficoltà che s’incontrano. La musica per me è condivisione.”

TRACKLIST:

Festa

30 febbraio

Tu lo sai

Tempo

Equilibrio

“30 febbraio”, il singolo che accompagna l’uscita dell’ep “Bianco” e che sarà in rotazione radiofonica dal 21 luglio, invita a pensare a come le difficoltà nella vita siano componenti inevitabili ma fondamentali per poter apprezzare al meglio i momenti piacevoli. Nello stesso modo coesistono in noi sia difetti che pregi. Dovremmo imparare ad accettare questa ambivalenza lavorando su noi stessi, non rimandando o aspettando che qualcuno lo faccia al posto nostro.

Commenta l’artista a proposito del brano: “30 febbraio mi ricorda di non aspettare che siano gli altri ad agire per me nelle decisioni importanti della vita quotidiana e nei momenti di difficoltà, ma di essere protagonista delle mie azioni, sapendo che anche dagli errori c’è la possibilità di trarre qualcosa di buono. In questo modo, si può migliorare e crescere, mettendo in campo tutti gli aspetti (belli e brutti) della nostra personalità.”

Biografia

Francesca Zentilin canta da sempre, ma si avvicina in modo più serio alla musica intorno al 2010: sentendo il cugino suonare la chitarra, comincia a studiarla da autodidatta. Solo nel 2020 decide di prendere lezioni di canto con l’insegnante Barbara Errico. Pian piano nasce il bisogno di esternare pensieri ed emozioni, inizia a scrivere canzoni sue. In seguito, un caro amico che sta avviando un proprio percorso di produzione musicale, propone a Francesca di collaborare lavorando sul materiale grezzo che aveva scritto. Da lì parte il suo vero e proprio percorso artistico. Importante la conoscenza con Carlo Bonazza, che sentite le pre-produzioni s’interessa al suo lavoro, consigliando all’artista di iniziare a produrre in un vero e proprio studio di registrazione. È lui a presentarle Cristiano Norbedo, l’attuale produttore con cui Francesca collabora ormai da quattro anni. Inizialmente il progetto artistico si chiamava OPS, che ha due canzoni all’attivo. In seguito al cambio di formazione si è trasformato in CECAS, cioè il nome d’arte di Francesca Zentilin.

Comunicato Stampa: Red&Blue Music Relations