Online il videoclip di Bob Sinclar con Sofiaya Nzau

È online il videoclip di DIGANE, il nuovo brano di BOB SINCLAR insieme alla cantante keniota SOFIYA NZAU.

55 anni festeggiati ieri, la leggenda della dance internazionale ci regala una nuova hit per l’estate che sta per cominicare.

Grande conoscitore della musica di tutti i tipi, Sinclar non è nuovo a collaborazioni con artisti africani (in passato ha anche fondato il progetto Africanism) contribuendo a dimostrare che la musica è davvero un linguaggio universale e trasversale, capace di trasportare sulla stessa dimensione pubblici provenienti da culture diversissime tra loro.

Ora la sua attenzione è caduta sulla giovane cantante keniota Sofiya Nzau: la sua straordinaria vocalità e i suoi testi in kikuyu (la lingua della sua terra natale) trasmetteno vibrazioni ancestrali che fuse al pop elettronico del produttore e deejay francese creano una miscela esplosiva. Sofiya Nzau si è recentemente imposta all’attenzione del pubblico grazie al brano Mwaki, in vetta su Spotify in tutto il mondo.

Racconta Sinclar “Da quando ho iniziato, il mio progetto musicale è sempre stato un’esplorazione della ricchezza culturale attraverso la musica. Cerco di fondere i suoni tradizionali di Africa, Brasile, Giamaica e Caraibi con la mia musica elettronica. Oggi l’Africa sta emergendo come terreno fertile per la creatività e molti artisti che cantano nella loro lingua madre stanno riscuotendo successo in tutto il mondo. È in questo contesto che ho avuto il privilegio di collaborare con Sofiya Nzau e la sua voce eccezionale. Il nostro brano è un incontro tra il Kenya e la Francia, un’incantevole miscela di suoni esotici e ritmi irresistibili che vi trasporteranno sulla pista da ballo”

BOB SINCLAR è il deejay e produttore francese più famoso al mondo, tra i più longevi e blasonati della scena dance internazionale, apprezzato e richiesto in tutti i Club del mondo. Amatissimo in Italia, vanta una carriera quasi trentennale costellata da hit mondiali e centinaia di dischi di platino e oro. Ha visitato i più svariati generi e collaborato con i più grandi artisti e colleghi del panorama internazionale.

Il suo canale ufficiale YouTube è seguitissimo. Ha pubblicato nove album e un’infinità di brani che sono entrati a far parte della storia della musica dance mondiale. Tra questi il recentissimo rifacimento di “Ti sento” dei Matia Bazar, “Far l’amore” con Raffaella Carrà, “Electrico Romantico” con Robbie Williams, “I believe”, “World, Hold On”, “Love Generation”, “Til the sun rise up”, “Someone who needs me”, “Cinderella”, “I’m on my way”, “We could be dancing”, “DNA”, “Borderline”, “Never knew love like this before”.

Bob Sinclar è anche un’icona fashion. Dotato di un fisico scolpito, ha fatto da modello e ha prestato la sua immagine come testimonial di marchi famosi in tutto il mondo. Amante dell’arte in tutte le sue espressioni, colleziona quadri di arte moderna e oggetti pop. Appassionato giocatore di tennis, ha girato un video sul campo del “Roland Garros” durante gli Open di Francia.

Comunicato Stampa: Daniele Mignardi Promopressagency